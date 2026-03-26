Antonius Oskarianto Adur
27 Maret 2026, 05.55 WIB

Justin Hubner Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Tunjukkan Kualitas Sesungguhnya di FIFA Series 2026

Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner. (Dok. Justin Hubner) - Image

Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner. (Dok. Justin Hubner)

JawaPos.com - Justin Hubner melihat FIFA Series 2026 sebagai ajang pembuktian Timnas Indonesia. Langkah pertama mereka di turnamen tersebut akan dibuktikan pada laga melawan Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat, (27/3) pukul 20.00 WIB.

Bek berusia 22 tahun tersebut ingin tim lain bisa melihat kekuatan Timnas Indonesia. Untuk itu, FIFA Series 2026 akan dimaksimalkan Justin Hubner dan rekan setimnya.

“Ini kesempatan besar bagi kami untuk menunjukkan kualitas dan seberapa bagus kami sebagai tim. Sebagai sebuah negara, ini penting karena orang-orang bisa melihat kemampuan kami. Sekarang kami harus membuktikan bahwa kami akan memanfaatkan kesempatan ini," kata Justin Hubner yang dikutip dari laman resmi FIFA, Kamis (26/3).

Hubner memiliki percakapan yang baik bersama John Herdman setelah diresmikan sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak Januari. Menurutnya, pelatih asal Inggris itu memiliki tekad membawa Timnas Indonesia menjadi lebih baik.

"Saya berbicara dengan pelatih beberapa bulan lalu. Itu percakapan yang sangat baik. Dia ingin membawa kami ke level berikutnya dan membantu kami berkembang,” ujar Hubner.

Rekam jejak John Herdman yang pernah berprestasi bersama timnas wanita Kanada dan timnas Kanada turut menjadi sorotan Hubner. Dengan rekam jejak itu, bek Fortuna Sittard tersebut merasa yakin bahwa Herdman bisa membantunya berkembang di Timnas Indonesia.

"Saya tahu dia pernah melatih tim nasional Kanada dan melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saya pikir dia bisa membantu saya berkembang dan juga tim nasional," pungkas Hubner.

Saat ini, Justin Hubner sudah mengikuti latihan perdananya bersama tim asuhan John Herdman. Di kanal Instagram pribadinya, dia menulis caption "Kembali ke rumah," sebagai bentuk kerinduannya membela Timnas Indonesia.

