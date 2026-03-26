Sandy Walsh Saling Sapa dengan Rizky Ridho di Timnas Indonesia dengan Tagline Ikonik Milik Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Sandy Walsh dan Rizky Ridho menunjukkan keakrabannya saat kembali bertemu di Timnas Indonesia jelang menghadapi Saint Kitts dan Nevis di FIFA Series 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di Gelora Bung Karno, Jumat (27/3), pukul 20.00 WIB.

Di media sosial, mereka saling menyapa dengan tagline ikonik milik Persebaya Surabaya yaitu, "Wani!". Sandy Walsh menggunakan tagline tersebut untuk menyapa Rizky Ridho, rekan setimnya di Timnas Indonesia.

"My Arek Suroboyo wani brother," tulis Sandy Walsh di Instastory dengan emoji buaya yang merupakan salah satu simbol kota Surabaya. Caption tersebut juga dilengkapi dengan unggahan foto Sandy Walsh dan Rizky Ridho.

Selain itu, Rizky Ridho juga membalas sapaan dari Sandy Walsh. "Wani cak," jawab kapten Persija Jakarta tersebut di Instastory dengan emoji buaya dan tanda hati.

Surabaya punya tempat spesial bagi Sandy Walsh dan Rizky Ridho. Bagi Sandy Walsh, dia memiliki garis keturunan dari sang kakek yang lahir di Surabaya. Dia juga memiliki momen manis di Kota Pahlawan saat berhasil mencetak gol untuk Timnas Indonesia mengalahkan Taiwan di Gelora Bung Tomo pada September 2025.

Sementara Rizky Ridho merupakan pemain yang lahir di Surabaya. Bek tengah 24 tahun itu juga mengawali karir sepakbolanya bersama El Faza, tim internal Persebaya Surabaya.

Setelah itu, Ridho berhasil menembus tim utama Persebaya pada tahun 2020 dan mendapatkan panggilan pertamanya ke Timnas Indonesia setahun setelahnya. Kini, dia bermain untuk Persija Jakarta dan masih konsisten dengan performa apiknya di lini belakang.