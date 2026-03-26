Akhir Sebuah Era! Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool, Ini 10 Momen Legendaris yang Tak Terlupakan

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Anfield. Bintang asal Mesir, Mohamed Salah, dikabarkan telah memutuskan untuk meninggalkan Liverpool FC pada akhir musim ini, mengakhiri perjalanan gemilang selama sembilan tahun bersama klub.

Meski sempat diwarnai kabar ketegangan dengan pihak klub pada penghujung tahun lalu, kontribusi Salah tetap tak terbantahkan. Ia akan dikenang sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah The Reds.

Berikut 10 momen yang mendefinisikan era Mohamed Salah di Liverpool:

1. Gol Perdana vs Watford (2017)

Gol pertama Salah untuk Liverpool ke gawang Watford FC menjadi awal dari ketajamannya yang luar biasa. Sejak saat itu, ia menjelma menjadi mesin gol klub.

2. Rekor 32 Gol Premier League (2017/2018)

Pada musim debutnya, Salah mencetak 32 gol di Premier League, rekor tertinggi untuk format 38 pertandingan. Rekor ini kemudian dipecahkan oleh Erling Haaland dengan 36 gol.

3. Mengakhiri Puasa Gelar Liga 30 Tahun

Salah berperan besar saat Liverpool akhirnya kembali menjuarai Premier League, menyumbang 19 gol dan 11 assist dalam satu musim bersejarah.

Baca Juga:Bek Persebaya Surabaya Catur Pamungkas Punya Statistik Apik saat Laga Kontra Persita Tangerang

4. Gol Penalti di Final Liga Champions 2019

Dalam laga final melawan Tottenham Hotspur FC, Salah membuka kemenangan lewat penalti, membantu Liverpool meraih trofi UEFA Champions League keenam mereka.

5. Gol dari Assist Alisson vs Man United (2020)