Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Sri Wahyuni
27 Maret 2026, 00.17 WIB

Akhir Sebuah Era! Mohamed Salah Tinggalkan Liverpool, Ini 10 Momen Legendaris yang Tak Terlupakan

Mohamed Salah akan tinggalkan Liverpool pada akhir musim. (instagram.com/@LiverpoolFC)

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari Anfield. Bintang asal Mesir, Mohamed Salah, dikabarkan telah memutuskan untuk meninggalkan Liverpool FC pada akhir musim ini, mengakhiri perjalanan gemilang selama sembilan tahun bersama klub.

Meski sempat diwarnai kabar ketegangan dengan pihak klub pada penghujung tahun lalu, kontribusi Salah tetap tak terbantahkan. Ia akan dikenang sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah The Reds.

Berikut 10 momen yang mendefinisikan era Mohamed Salah di Liverpool:

1. Gol Perdana vs Watford (2017)

Gol pertama Salah untuk Liverpool ke gawang Watford FC menjadi awal dari ketajamannya yang luar biasa. Sejak saat itu, ia menjelma menjadi mesin gol klub.

2. Rekor 32 Gol Premier League (2017/2018)

Pada musim debutnya, Salah mencetak 32 gol di Premier League, rekor tertinggi untuk format 38 pertandingan. Rekor ini kemudian dipecahkan oleh Erling Haaland dengan 36 gol.

3. Mengakhiri Puasa Gelar Liga 30 Tahun

Salah berperan besar saat Liverpool akhirnya kembali menjuarai Premier League, menyumbang 19 gol dan 11 assist dalam satu musim bersejarah.

4. Gol Penalti di Final Liga Champions 2019

Dalam laga final melawan Tottenham Hotspur FC, Salah membuka kemenangan lewat penalti, membantu Liverpool meraih trofi UEFA Champions League keenam mereka.

5. Gol dari Assist Alisson vs Man United (2020)

Gol ikonik hasil umpan jauh dari Alisson Becker ke gawang Manchester United FC menunjukkan kecepatan dan ketenangan khas Salah.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore