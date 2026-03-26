Sri Wahyuni
27 Maret 2026, 00.12 WIB

Harry Maguire Bongkar Kegagalan Ruben Amorim di Manchester United, Michael Carrick Jadi Kunci Kebangkitan Setan Merah

Aksi Harry Maguire saat di lapangan bersama Manchester United. (Dok. @harrymaguires93) - Image

Aksi Harry Maguire saat di lapangan bersama Manchester United. (Dok. @harrymaguires93)

JawaPos.com - Bek Harry Maguire akhirnya angkat bicara mengenai masa kepelatihan Ruben Amorim di Manchester United. Ia mengakui bahwa sang pelatih memiliki ide-ide cemerlang, namun tak mampu berjalan efektif di Old Trafford.

Dalam wawancara dengan media Inggris The Guardian, Maguire menilai kegagalan tersebut bukan semata kesalahan pelatih, melainkan juga tanggung jawab para pemain.

"Saya sangat menyukai Ruben, dia punya ide yang hebat. Tapi ide-ide itu tidak berhasil di Manchester United. Tidak cocok dan tidak berjalan, dan kami sebagai pemain juga harus bertanggung jawab atas hal itu," ujar Maguire.

Sejak ditangani pelatih interim Michael Carrick pada Januari lalu, performa Manchester United justru melonjak drastis. Setan Merah kini berhasil menembus tiga besar Premier League setelah meraih 23 poin dari 10 pertandingan, dengan hanya satu kekalahan.

Maguire pun memberikan pujian atas peran Carrick dalam mengubah situasi tim secara cepat dan efektif.

"Saya rasa ini adalah transisi yang luar biasa. Kredit untuk Michael dan stafnya yang membuat semuanya berjalan begitu mulus," tambahnya.

Salah satu faktor yang disebut Maguire adalah perubahan sistem permainan. Di bawah Amorim, United menggunakan formasi tiga bek, sesuatu yang menurutnya kurang cocok dengan gaya bermainnya.

"Sebagai bek tengah dalam formasi tiga, perannya lebih hati-hati, seperti sweeper, dan tidak banyak membawa bola ke depan. Padahal itu adalah bagian penting dari permainan saya sepanjang karier," jelasnya.

Kini, dengan kembali ke formasi empat bek di era Carrick, Maguire merasa lebih nyaman dan mampu tampil maksimal. Kebangkitan Manchester United ini pun membuka kembali harapan mereka untuk bersaing di papan atas hingga akhir musim.

Editor: Hendra
