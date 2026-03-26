Muhammad Imaduddin Suria Saputra
27 Maret 2026, 00.00 WIB

Statistik Mengkhawatirkan Striker Timnas Indonesia Jelang FIFA Series 2026, Siapa Bakal Moncer?

Mauro Zijlstra masuk skuad final Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. (instagram.com/@maurozijlstra)

JawaPos.com - Pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, telah memilih enam pemain untuk mengisi sektor penyerangan pada ajang FIFA Series 2026. Sayangnya, statistik barisan juru gedor di klub pada musim ini tak mentereng.

Pada pertandingan internasional pertama pada tahun 2026, enam pemain yang dipilih untuk mengisi pos lini depan adalah Beckham Putra, Mauro Zijlstra, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Ramadhan Sananta, dan Yakob Sayuri.

Adapun dari enam nama tersebut, empat pemain merupakan striker murni yakni Ole Romeny, Ramadhan Sananta, Mauro Zijlstra, dan Ragnar Oratmangoen. Namun, performa para pemain yang bertugas mencetak gol ini cukup mengkhawatirkan dan tak sesuai harapan.

Ole Romeny yang menjadi striker utama Timnas Indonesia pada beberapa laga terakhir belum sekalipun menceploskan bola ke gawang lawan dari 14 kali bermain dengan durasi 341 menit bersama Oxford United.

Nasib serupa juga dialami Mauro Zijlstra. Bergabung dengan Persija Jakarta dari FC Volendam, pemain 21 tahun tersebut belum mencetak gol dari dua laga bersama Macan Kemayoran.

Catatan cukup baik ditorehkan Ramadhan Sananta. Bermain di Liga Super Malaysia bersama Brunei DPPM FC, pemain kelahiran tahun 2002 sudah mengemas empat gol dan dua asis dari 24 laga di semua kompetisi.

Pembuktian para pemain depan timnas Indonesia akan diuji saat bertemu Saint Kitts dan Nevis pada laga perdana FIFA Series, Jumat (27/3) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Statistik Barisan Penyerang Timnas Indonesia Musim 2025/2026

Ramadhan Sananta (Brunei DPPM FC)

24 Main
4 gol
2 asis
1716 menit bermain

Mauro Zijlstra (Persija Jakarta dan FC Volendam)

5 Main
0 gol
0 asis
97 menit bermain

Ole Romeny (Oxford United)

