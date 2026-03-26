Antonius Oskarianto Adur
26 Maret 2026, 23.48 WIB

Bek Persebaya Surabaya Catur Pamungkas Punya Statistik Apik saat Laga Kontra Persita Tangerang 

Arief Catur Pamungkas saat membela Persebaya Surabaya dalam pertandingan Super League musim 2025-2026. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com - Catur Pamungkas sedang berusaha untuk mengembalikan kondisi fisik terbaiknya setelah libur Lebaran. Saat ini, skuad Persebaya sedang bersiap melawan Persita Tangerang pada 4 April mendatang di Gelora Bung Tomo.

Pada laga melawan Persib Bandung, Catur Pamungkas mengalami cedera kepala setelah berduel udara dengan Federico Barba yang membuat dirinya keluar lapangan. Dia menegaskan bahwa kondisinya saat ini sudah membaik dan senang bisa kembali berlatih bersama Persebaya.

"Alhamdulillah cukup baik, terus senang kembali bisa berlatih untuk mempersiapkan laga lawan Persita,” ujar Catur Pamungkas yang dikutip dari laman resmi Persebaya, Kamis (26/3).

Menjelang menghadapi Persita, Catur Pamungkas mengaku bahwa kondisi fisiknya masih 80 persen. Bek 23 tahun tersebut berharap kondisi fisiknya sudah membaik saat laga tersebut.

"Untuk sekarang di angka 80, masih ada peningkatan lagi. Semoga jelang laga nanti kondisi sudah 100 persen,” pungkas Catur Pamungkas.

Selama libur kompetisi, Catur tetap menjalankan program latihan mandiri dari pelatih. Dalam program itu, dia menjalani berbagai menu latihan seperti treadmill, latihan kekuatan otot inti, hingga program conditioning lainnya.

Jika kembali ke performa terbaiknya, maka Catur Pamungkas bisa mengulang kembali kenangan manis saat menghadapi Persita di putaran pertama.

Pada laga tersebut, pemain nomor punggung 2 itu mencetak satu assist untuk gol semata wayang Francisco Rivera.

Saat menghadapi Persita, Agustus tahun lalu, Catur menampilkan performa terbaiknya dalam bertahan. Melihat statistik permainannya dari I.League, pemain kelahiran Mojokerto tersebut mampu melakukan empat intersep, empat tekel, dan tiga sapuan.

