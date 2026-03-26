Rizky Ridho Memimpin! Ini Lima Pemain Timnas Indonesia dengan Caps Terbanyak di FIFA Series 2026

JawaPos.com - 24 nama pemain pilihan pelatih John Herdman akan membela Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026. Menghadapi laga perdana bersama skuad Garuda, pelatih asal Inggris tetap akan mengandalkan para pemain berpengalaman. Berikut lima pemain yang memiliki caps atau jumlah penampilan terbanyak.

Pada daftar lima punggawa dengan caps terbanyak di skuad Timnas Indonesia kali ini didominasi oleh para pemain di sektor pertahanan. Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, menjadi yang teratas.

Sejak debut pada Mei 2021, mantan pemain Persebaya Surabaya itu sudah catatkan 47 caps dengan torehan empat gol. Rizky Ridho diorbitkan oleh pelatih asal Korea, Shin Tae-yong, dan selalu menjadi andalan bersama Jay Idzes dan Justin Hubner.

Meski sempat absen dalam pemanggilan Timnas Indonesia sejak tampil di Piala Asia 2023, Elkan Baggott justru menjadi pemain keempat dengan caps terbanyak saat ini dengan 23 penampilan. Sama seperti Ridho, Elkan juga diorbitkan oleh Shin Tae-yong dan menjadi andalan saat gelaran Piala AFF 2021.

Pada posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata, menjadi pemain dengan penampilan terbanyak. Meski tak selalu menjadi kiper utama, punggawa Borneo FC sudah torehkan 24 caps sejak debut pada 2021.

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia dengan caps terbanyak di skuad FIFA Series 2026:

Rizky Ridho

Debut: 29 Mei 2021

Caps: 47

Gol: 4

Yakob Sayuri

Debut: 7 Juni 2021