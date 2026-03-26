Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
26 Maret 2026, 23.28 WIB

Era Baru Dimulai! PSSI Umumkan Jajaran Pelatih Timnas Indonesia, FIFA Series 2026 Jadi Ujian Perdana John Herdman

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dan Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott tampil dalam konferensi pers jelang FIFA Series 2026, Kamis (26/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dan Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott tampil dalam konferensi pers jelang FIFA Series 2026, Kamis (26/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan jajaran kepelatihan Timnas Indonesia terbaru mulai Maret 2026. Didominasi nama-nama baru, ujian pertama John Herdman dan rekan adalah ajang FIFA Series pada pekan ini.

Untuk posisi pelatih kepala, John Herdman didapuk menjadi nahkoda tim nasional. Diresmikan sejak Januari 2026, pelatih asal Inggris mendapat tugas tak mudah di bawah pengawasan para fans di tanah air.

Herdman memiliki rekam jejak bagus terutama saat menjadi pelatih tim nasional pria dan wanita Kanada. Prestasi tertingginya tentu saat membawa Kanada lolos Piala Dunia 2022 setelah penantian lebih dari 20 tahun.

Pada jajaran asisten pelatih, empat nama dipilih oleh Herdman yakni Nova Arianto, Simon Grayson, Steven Vitoria, dan Elliott Dickman. Untuk Nova Arianto, dirinya akan mendampingi tim di FIFA Series sebelum kembali bertugas memimpin tim nasional U-17.

Posisi pelatih kiper terdapat wajah lama yakni Damian van Rensburg yang sebelumnya pernah membersamai tim saat dilatih oleh Patrick Kluivert. Selain itu, Andrej Kostolansky juga akan menjadi mentor bagi Emil Audero dan rekan sebagai pelatih utama kiper sekaligus pelatih set piece.

Performa jajaran kepelatihan Timnas Indonesia akan diuji saat gelaran FIFA Series 2026 menghadapi Saint Kitts dan Nevis (27/3) dan Bulgaria/Kepulauan Solomon (30/3).

Berikut jajaran kepelatihan Timnas Indonesia:

Pelatih Kepala: John Herdman (Inggris)

Asisten Pelatih: Nova Arianto (Indonesia), Simon Grayson (Inggris), Steven Vitoria (Kanada), dan Elliott Dickman (Inggris)

Pelatih Performa Fisik: Cesar Meylan (Kanada) dan Sofie Iman (Indonesia)

Pelatih Kiper: Damian van Rensburg (Afrika Selatan) dan Andrej Kostolansky (Slovakia)

Sport Scientist: Valdano Wiriawanputra (Indonesia)

Sport Dietician: Emilia Achmadi (Indonesia)

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis di FIFA Series 2026! Duet Elkan Baggott dan Rizky Ridho di Lini Belakang - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis di FIFA Series 2026! Duet Elkan Baggott dan Rizky Ridho di Lini Belakang

26 Maret 2026, 23.22 WIB

Tahukah Kamu? Seluruh Penduduk Saint Kitts dan Nevis Bisa Muat di Stadion Gelora Bung Karno! - Image
Sepak Bola Indonesia

Tahukah Kamu? Seluruh Penduduk Saint Kitts dan Nevis Bisa Muat di Stadion Gelora Bung Karno!

26 Maret 2026, 23.16 WIB

Justin Hubner Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Tunjukkan Kualitas Sesungguhnya di FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Justin Hubner Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Tunjukkan Kualitas Sesungguhnya di FIFA Series 2026

27 Maret 2026, 05.55 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore