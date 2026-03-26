Era Baru Dimulai! PSSI Umumkan Jajaran Pelatih Timnas Indonesia, FIFA Series 2026 Jadi Ujian Perdana John Herdman

JawaPos.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan jajaran kepelatihan Timnas Indonesia terbaru mulai Maret 2026. Didominasi nama-nama baru, ujian pertama John Herdman dan rekan adalah ajang FIFA Series pada pekan ini.

Untuk posisi pelatih kepala, John Herdman didapuk menjadi nahkoda tim nasional. Diresmikan sejak Januari 2026, pelatih asal Inggris mendapat tugas tak mudah di bawah pengawasan para fans di tanah air.

Herdman memiliki rekam jejak bagus terutama saat menjadi pelatih tim nasional pria dan wanita Kanada. Prestasi tertingginya tentu saat membawa Kanada lolos Piala Dunia 2022 setelah penantian lebih dari 20 tahun.

Pada jajaran asisten pelatih, empat nama dipilih oleh Herdman yakni Nova Arianto, Simon Grayson, Steven Vitoria, dan Elliott Dickman. Untuk Nova Arianto, dirinya akan mendampingi tim di FIFA Series sebelum kembali bertugas memimpin tim nasional U-17.

Posisi pelatih kiper terdapat wajah lama yakni Damian van Rensburg yang sebelumnya pernah membersamai tim saat dilatih oleh Patrick Kluivert. Selain itu, Andrej Kostolansky juga akan menjadi mentor bagi Emil Audero dan rekan sebagai pelatih utama kiper sekaligus pelatih set piece.

Berikut jajaran kepelatihan Timnas Indonesia:

Pelatih Kepala: John Herdman (Inggris)

Asisten Pelatih: Nova Arianto (Indonesia), Simon Grayson (Inggris), Steven Vitoria (Kanada), dan Elliott Dickman (Inggris)

Pelatih Performa Fisik: Cesar Meylan (Kanada) dan Sofie Iman (Indonesia)

Pelatih Kiper: Damian van Rensburg (Afrika Selatan) dan Andrej Kostolansky (Slovakia)

Sport Scientist: Valdano Wiriawanputra (Indonesia)