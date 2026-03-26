Muhammad Imaduddin Suria Saputra
26 Maret 2026, 23.16 WIB

Tahukah Kamu? Seluruh Penduduk Saint Kitts dan Nevis Bisa Muat di Stadion Gelora Bung Karno!

Sejumlah pemain Timnas Indonesia mengikuti latihan terbuka di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada pertandingan FIFA Series 2026, Jumat (27/3). Namun, tahukah kamu, jumlah penduduk negara kecil di Karibia tersebut sangat sedikit dengan populasi sekitar puluhan ribu jiwa saja dan muat jika ditampung di Stadion Gelora Bung Karno!

Pada tahun 2022, jumlah populasi Saint Kitts dan Nevis tercatat sekitar 51.230 jiwa, sementara pada tahun 2026, jumlah estimasinya mencapai 53.000 jiwa.

Daya tampung Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta mencapai 77.000 kursi, sehingga jika seluruh penduduk Saint Kitts dan Nevis ditempatkan di dalam stadion, masih tersisa sekitar 20.000 kursi kosong.

Sementara itu fakta menarik lain terkait sepak bola, Saint Kitts dan Nevis saat ini berada di ranking 154 FIFA dengan 1035,25 poin. Adapun jika dibandingkan Timnas Indonesia, kedua negara berjarak 23 anak tangga dengan Jay Idzes dan rekan kini berada di ranking 121 FIFA (1144,73 poin).

Perbedaan mencolok juga terlihat di kategori nilai pasar atau market value dengan selisih kedua skuad mencapai Rp550 Milyar. Dilansir dari situs Transfermarkt, Indonesia memiliki market value sebesar Rp 567,95 Milyar, sedangkan sang lawan hanya Rp9,99 Milyar.

Di kubu Indonesia, kapten tim yang kini bermain di Serie A membela Sassuolo, Jay Idzes menjadi pemain dengan market value tertinggi nilai Rp173,82 Milyar, sedangkan di skuad Saint Kitts dan Nevis, pemain paling berharga dimiliki penyerang yang bermain di klub Burton Albion di kasta ketiga sepak bola Inggris, Tyrese Shade dengan nilai Rp 3,91 Milyar.

