Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
26 Maret 2026, 03.09 WIB

Jay Idzes Blak-blakan! Kapten Timnas Indonesia Terkesan Pendekatan John Herdman

Kapten tim nasional Jay Idzes. (Dok. IST)

JawaPos.com - Tim Nasional Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi FIFA Series 2026. Dalam persiapan tersebut, kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, mengaku terkesan dengan pendekatan yang dilakukan pelatih anyar, John Herdman.

“Kami memiliki pelatih baru saat ini, John Herdman, dan saya sangat optimistis. Saya sudah berbicara dengannya beberapa kali,” kata Jay Idzes dalam wawancara yang diunggah di Instagram Sassuolo, Senin (23/3).

Idzes menilai pendekatan tersebut membuat pemain merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh pelatih. “Dia pernah ke Eropa dan datang ke Italia untuk menemui saya di sini. Dan saya sangat optimistis. Saya benar-benar senang dengan caranya mendekati pemain tim nasional,” imbuhnya.

Tak hanya kepada pemain diaspora, Herdman juga aktif menjalin komunikasi dengan pemain yang berkarier di kompetisi domestik. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun kedekatan sekaligus menyatukan visi di dalam skuad Garuda.

Dalam ajang FIFA Series 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama (27/3).

Sementara itu, pada hari yang sama, Bulgaria akan berjumpa dengan Kepulauan Solomon. Tim pemenang dari masing-masing laga akan melaju ke final pada 30 Maret 2026, sedangkan tim yang kalah akan memperebutkan posisi ketiga pada hari yang sama. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore