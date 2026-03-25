Jay Idzes Blak-blakan! Kapten Timnas Indonesia Terkesan Pendekatan John Herdman

JawaPos.com - Tim Nasional Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi FIFA Series 2026. Dalam persiapan tersebut, kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, mengaku terkesan dengan pendekatan yang dilakukan pelatih anyar, John Herdman.

“Kami memiliki pelatih baru saat ini, John Herdman, dan saya sangat optimistis. Saya sudah berbicara dengannya beberapa kali,” kata Jay Idzes dalam wawancara yang diunggah di Instagram Sassuolo, Senin (23/3).

Idzes menilai pendekatan tersebut membuat pemain merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh pelatih. “Dia pernah ke Eropa dan datang ke Italia untuk menemui saya di sini. Dan saya sangat optimistis. Saya benar-benar senang dengan caranya mendekati pemain tim nasional,” imbuhnya.

Tak hanya kepada pemain diaspora, Herdman juga aktif menjalin komunikasi dengan pemain yang berkarier di kompetisi domestik. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun kedekatan sekaligus menyatukan visi di dalam skuad Garuda.

Dalam ajang FIFA Series 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pertama (27/3).