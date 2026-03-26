Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis di FIFA Series 2026! Duet Elkan Baggott dan Rizky Ridho di Lini Belakang

JawaPos.com - Salah satu yang paling ditunggu saat tim nasional Indonesia bermain adalah susunan line up atau starting XI pilihan pelatih. Kini, dengan pelatih baru, John Herdman, hal tersebut juga sangat dinantikan. Simak prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026.

Timnas Indonesia akan bertemu Saint Kitts and Nevis pada laga pertama FIFA Series 2026, Jumat, 27 Maret 2026 pukul 20.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 24 nama pemain telah dipilih John Herdman untuk skuad final guna melakoni laga tersebut.

Pada laga resmi pertamanya, pelatih asal Inggris memanggil nama-nama langganan sekaligus andalan tim nasional seperti Jay Idzes, Kevin Diks, Emil Audero, Rizky Ridho, hingga Nathan Tjoe-A-On. Namun, yang menarik perhatian tentu kembalinya pemain belakang Elkan Baggott setelah absen selama dua tahun dari tim nasional.

Bertemu Saint Kitts and Nevis yang memiliki ranking lebih rendah (154), masih sulit diprediksi apakah line up terkuat tim nasional akan langsung bermain atau mencoba dengan para pemain baru.

Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026:

Penjaga Gawang

Pada posisi penjaga gawang, dua nama Emil Audero dan Maarten Paes bersaing untuk menjadi kiper utama. Namun, diprediksi kiper Ajax Amsterdam, Maarten Paes, akan menjadi starter di laga kali ini.

Pemain Belakang

Jika menggunakan formasi 3-4-3, dua pemain belakang yang berpotensi kuat akan turun sedari awal laga yakni Rizky Ridho dan Elkan Baggott. Kedua pemain bergabung ke dalam training camp sejak awal sehingga memiliki waktu adaptasi lebih lama. Sementara Jay Idzes yang baru bergabung satu hari jelang laga kemungkinan akan diistirahatkan dan posisi di lini belakang digantikan Jordi Amat.

Pemain Tengah

Empat pemain di sektor tengah kemungkinan besar akan ditempati Sandy Walsh (gelandang kanan), Joey Pelupessy (gelandang bertahan), Ivar Jenner (gelandang tengah), dan Nathan Tjoe-A-On (gelandang kiri).

Pemain Depan