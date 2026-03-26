Muhammad Imaduddin Suria Saputra
26 Maret 2026, 23.22 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis di FIFA Series 2026! Duet Elkan Baggott dan Rizky Ridho di Lini Belakang

Rizki Ridho dan Elkan Baggot saat latihan di lapangan. (Instagram/@rizkyridhoramadhani)

JawaPos.com - Salah satu yang paling ditunggu saat tim nasional Indonesia bermain adalah susunan line up atau starting XI pilihan pelatih. Kini, dengan pelatih baru, John Herdman, hal tersebut juga sangat dinantikan. Simak prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026.

Timnas Indonesia akan bertemu Saint Kitts and Nevis pada laga pertama FIFA Series 2026, Jumat, 27 Maret 2026 pukul 20.00 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 24 nama pemain telah dipilih John Herdman untuk skuad final guna melakoni laga tersebut.

Pada laga resmi pertamanya, pelatih asal Inggris memanggil nama-nama langganan sekaligus andalan tim nasional seperti Jay Idzes, Kevin Diks, Emil Audero, Rizky Ridho, hingga Nathan Tjoe-A-On. Namun, yang menarik perhatian tentu kembalinya pemain belakang Elkan Baggott setelah absen selama dua tahun dari tim nasional.

Bertemu Saint Kitts and Nevis yang memiliki ranking lebih rendah (154), masih sulit diprediksi apakah line up terkuat tim nasional akan langsung bermain atau mencoba dengan para pemain baru.

Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026:

Penjaga Gawang

Pada posisi penjaga gawang, dua nama Emil Audero dan Maarten Paes bersaing untuk menjadi kiper utama. Namun, diprediksi kiper Ajax Amsterdam, Maarten Paes, akan menjadi starter di laga kali ini.

Pemain Belakang

Jika menggunakan formasi 3-4-3, dua pemain belakang yang berpotensi kuat akan turun sedari awal laga yakni Rizky Ridho dan Elkan Baggott. Kedua pemain bergabung ke dalam training camp sejak awal sehingga memiliki waktu adaptasi lebih lama. Sementara Jay Idzes yang baru bergabung satu hari jelang laga kemungkinan akan diistirahatkan dan posisi di lini belakang digantikan Jordi Amat.

Pemain Tengah

Empat pemain di sektor tengah kemungkinan besar akan ditempati Sandy Walsh (gelandang kanan), Joey Pelupessy (gelandang bertahan), Ivar Jenner (gelandang tengah), dan Nathan Tjoe-A-On (gelandang kiri).

Pemain Depan

Striker Oxford United Ole Romeny diperkirakan akan menjadi ujung tombak dengan diapit dua winger. Yakob Sayuri dan Beckham Putra menjadi dua kandidat menghuni posisi sayap timnas Indonesia.

Artikel Terkait
Tahukah Kamu? Seluruh Penduduk Saint Kitts dan Nevis Bisa Muat di Stadion Gelora Bung Karno! - Image
Sepak Bola Indonesia

Tahukah Kamu? Seluruh Penduduk Saint Kitts dan Nevis Bisa Muat di Stadion Gelora Bung Karno!

26 Maret 2026, 23.16 WIB

Kisah Pilu Gabriel Batistuta: Pernah Ingin Amputasi Kaki hingga Sesali Diego Maradona  - Image
Sepak Bola Dunia

Kisah Pilu Gabriel Batistuta: Pernah Ingin Amputasi Kaki hingga Sesali Diego Maradona 

26 Maret 2026, 23.12 WIB

Justin Hubner Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Tunjukkan Kualitas Sesungguhnya di FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Justin Hubner Tegaskan Timnas Indonesia Bisa Tunjukkan Kualitas Sesungguhnya di FIFA Series 2026

27 Maret 2026, 05.55 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

