Julio Sipahutar
26 Maret 2026, 23.12 WIB

Kisah Pilu Gabriel Batistuta: Pernah Ingin Amputasi Kaki hingga Sesali Diego Maradona 

Gabriel Batistuta dan Diego Maradona (Dok. X/@AtaqueFutbolero)

JawaPos.com - Gabriel Batistuta baru-baru ini duduk bersama mantan bek tim nasional Inggris, Rio Ferdinand, dalam sebuah wawancara mendalam yang menyentuh sisi kemanusiaan.

Dalam diskusi bertajuk 'Rio Ferdinand Presents' tersebut, pria yang akrab disapa "Batigol" ini tidak hanya mengenang kejayaan masa lalu, tetapi juga membuka luka lama yang belum sepenuhnya pulih, terutama saat nama Diego Maradona mencuat ke permukaan.

Dengan nada bicara yang berubah serius, Batistuta melontarkan kalimat yang menggetarkan.

"Dia meninggal dalam kesendirian. Tak ada seorang pun di sisinya. Dia wafat layaknya seekor anjing (yang terabaikan)," ungkap pencetak gol ulung tersebut, dikutip melalui laman Marca, Kamis (26/3).

Kesedihan Batistuta bukan tanpa alasan. Ia mengaku ada penyesalan yang ia simpan di dalam batinnya. Ia merasa seharusnya bisa melakukan lebih banyak hal untuk sang maestro.

"Saya pun menyalahkan diri sendiri. Seharusnya saya bisa menjadi salah satu sandarannya. Membantu seseorang saat mereka membutuhkan adalah sebuah pilihan yang seharusnya diambil," tuturnya.

Meski demikian, Batistuta juga menyoroti ekosistem di sekitar Maradona yang dinilainya terlalu permisif sejak sang megabintang masih muda. Menurutnya, kegagalan orang-orang terdekat untuk berkata "tidak" pada Maradona merupakan kesalahan fatal yang membentuk akhir tragis sang legenda.

Komparasi Karisma: Maradona dan Messi

Diskusi tersebut tak terelakkan merambah ke perdebatan abadi di jagat sepak bola Argentina: Lionel Messi atau Diego Maradona. Bagi Batistuta, keduanya berada di spektrum yang berbeda.

"Messi mencetak seribu gol, sementara Maradona dua ratus. Messi adalah pribadi yang tenang, berbeda dengan Diego," jelasnya.

Namun, ia secara tegas menempatkan Maradona di posisi teratas dalam hal pengaruh di lapangan. Bagi Batistuta, karisma Maradona yang mampu mengendalikan atmosfer pertandingan, wasit, hingga lawan, adalah sesuatu yang belum tertandingi oleh Messi, meski secara teknis Messi mampu melakukan hal yang sama.

Ia juga menekankan bahwa status kehebatan seorang pemain tidak melulu ditentukan oleh trofi Piala Dunia, melainkan oleh konsistensi dan ambisi besar yang terus ditunjukkan, seperti yang kini masih diperlihatkan Messi di senja kariernya.

Harga Sebuah Kejayaan

Artikel Terkait
Playoff Piala Dunia 2026: Timnas Italia Hindari Hat-trick Gagal, Iraq Terkendala Logistik - Image
Sepak Bola Dunia

Playoff Piala Dunia 2026: Timnas Italia Hindari Hat-trick Gagal, Iraq Terkendala Logistik

26 Maret 2026, 02.00 WIB

Bek Arsenal Riccardo Calafiori Ungkap Kedekatan dengan Gennaro Gattuso Jelang Laga Krusial Timnas Italia di Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Bek Arsenal Riccardo Calafiori Ungkap Kedekatan dengan Gennaro Gattuso Jelang Laga Krusial Timnas Italia di Piala Dunia 2026

25 Maret 2026, 23.17 WIB

Cerita Unik Wayne Rooney saat Terima Hadiah Penuh Kenangan dari Diego Maradona, Pertemuan yang tak Terduga! - Image
Sepak Bola Dunia

Cerita Unik Wayne Rooney saat Terima Hadiah Penuh Kenangan dari Diego Maradona, Pertemuan yang tak Terduga!

28 Februari 2026, 21.04 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

