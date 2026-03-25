Bek Arsenal Riccardo Calafiori Ungkap Kedekatan dengan Gennaro Gattuso Jelang Laga Krusial Timnas Italia di Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Bek serba bisa Arsenal, Riccardo Calafiori membeberkan bahwa pelatih Tim Nasional Italia, Gennaro Gattuso lebih sering menghubunginya daripada ibunya selama empat bulan terakhir.

Hal ini menunjukkan betapa besar perhatian yang diberikan Gattuso kepada para pemainnya sejak pertandingan terakhir pasukan Gli Azzurri pada November silam hingga menjelang pertandingan play-off Piala Dunia melawan Irlandia Utara pada Jumat (27/3).

Sebagai upaya untuk menghindari kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut, Gattuso melakukan perjalanan ke seluruh Italia dan beberapa kali ke luar negeri untuk makan malam bersama para punggawanya.

"Selama beberapa bulan terakhir, saya lebih sering mendengar kabar darinya (Gattuso) daripada dari ibu saya," kata Calafiori pada Selasa (24/3) di kompleks pelatihan Coverciano Italia di Florence.

"Ketika saya absen atau tidak banyak bermain (bersama Arsenal), dia terus-menerus menelepon saya," tambah Calafiori merujuk pada periode absennya lantaran cedera otot, sejak akhir Desember hingga akhir Januari.

"Dan makan malam bersamanya (Gattuso selalu) sangat menyenangkan. Itu memberi kami kesempatan untuk selalu bersama. Rasanya seperti makan malam di antara teman-teman," lanjutnya.

Selain Gattuso, ketua delegasi timnas Italia Gianluigi Buffon dan asisten pelatih Leonardo Bonucci, yang semuanya mantan pemain bintang Italia juga hadir dalam makan malam bersama Calafiori di London tersebut.

"Ada banyak anekdot sepak bola yang dibagikan (para legenda Gattuso, Buffon, dan Bonucci), karena mereka bertiga memiliki banyak cerita tentang sepak bola (terutama soal tim nasional)," seru pemain berusia 23 tahun ini.

Mampu beralih dengan mulus antara posisi bek kiri dan bek tengah, Calafiori yang tergolong masih muda saat itu sukses membantu Bologna lolos ke Liga Champions sebelum kepindahannya ke Arsenal terjadi pada tahun 2024 lalu.

Namun, saat ini ia bukan lagi starter tetap di Arsenal, karena Piero Hincapie tampil bagus selama absennya Calafiori dan mempertahankan posisinya di skuad Mikel Arteta yang membuatnya sekarang harus fokus bersama timnas Italia.

Perjalanan Azzurri untuk berpartisipasi di gelaran kompetisi akbar antarnegara mendatang masih jauh, selain mengalahkan Irlandia Utara pada pekan ini, Italia juga perlu mengalahkan Wales atau Bosnia dan Herzegovina di laga tandang minggu depan untuk lolos ke turnamen mendatang di Amerika Utara.