Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
26 Maret 2026, 23.39 WIB

Sejarah Baru! 14 Pemain Abroad Masuk Skuad Timnas Indonesia Hadapi FIFA Series 2026, 4 dari Eropa

Sejumlah pemain Timnas Indonesia mengikuti latihan terbuka di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Sejumlah pemain Timnas Indonesia mengikuti latihan terbuka di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Selasa (24/3/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memanggil 14 nama pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri untuk masuk ke dalam skuad menghadapi FIFA Series 2026.

Pengalaman para pemain yang menimba ilmu di luar negeri akan dimanfaatkan Herdman untuk memberikan hasil positif dalam laga resmi pertama sang pelatih.

Pada pemanggilan pemain kali ini, tercipta sejarah baru yakni untuk pertama kalinya, terdapat empat pemain dari lima liga top Eropa. Jay Idzes dan Emil Audero dari Serie A, Calvin Verdonk dari Ligue 1, serta Kevin Diks yang bermain di Bundesliga.

Sementara itu Liga Belanda menjadi penyumbang terbanyak dengan empat pemain. Maarten Paes dan Justin Hubner dari Eredivisie, serta Nathan Tjoe-A-On dan Tim Geypens dari kasta kedua (Keuken Kampioen Divisie).

Selain dari tim kasta teratas, beberapa nama juga berasal dari divisi kedua seperti Ole Romeny dan Elkan Baggott yang mentas di Championship, kasta kedua sepak bola Inggris.

Tak hanya Eropa, Asia Tenggara juga menjadi destinasi menarik bagi pemain Timnas Indonesia. Ramadhan Sananta kini menjadi striker andalan Brunei DPPM FC di Liga Super Malaysia, sedangkan dari liga terbaik ASEAN ada Sandy Walsh yang memperkuat Buriram United di Thai League 1.

Ketangguhan dan pengalaman para pemain abroad Timnas Indonesia akan diuji di laga perdana FIFA Series 2026 saat menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada Jumat, 27 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Daftar Pemain Abroad di Skuad Timnas Indonesia FIFA Series 2026

Liga Super Malaysia

Ramadhan Sananta (DPPM FC Brunei)

Thai League 1

Sandy Walsh (Buriram)

Eredivisie

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore