Pilih Pindah ke MLS, Striker Atletico Madrid Antoine Griezmann Bakal Berkostum Orlando City SC

JawaPos.com - Atletico Madrid telah mengumumkan kesepakatan untuk melepas striker Antoine Griezmann, ke klub Major League Soccer (MLS), Orlando City SC, di akhir musim ini. Grizi –sapaan akrab Antonie Griezmann–pun mengakhiri sepuluh musim kebersamaan bersama Atletico yang terbagi dalam dua periode (2014–2019 dan 2021–2026).
Dilansir dari akun Instagram-nya, Grizi ingin menuntaskan musim ini dengan membawa Atletico juara Copa del Rey sebagai kado perpisahan. Los Colchoneros–sebutan Atletico – akan menghadapi Real Sociedad dalam final di Estadio La Cartuja, Sevilla, pada 19 April nanti.
”Saya masih punya waktu berbulan-bulan dengan seragam ini, berbulan-bulan untuk memberikan yang terbaik baik di stadion kami maupun di laga tandang, untuk mengangkat trofi Copa del Rey, dan bermimpi untuk melangkah sejauh mungkin di Liga Champions,” beber striker kelahiran Macon, Prancis, 35 tahun silam tersebut.