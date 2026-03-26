M Shofyan Dwi Kurniawan
27 Maret 2026, 03.32 WIB

Neymar Belum Menyerah, Mimpi Piala Dunia Masih Menyala!

Neymar tetap optimis meski absen dari skuad timnas Brasil untuk laga persahabatan, fokus ke Piala Dunia. (Dok. @neymarjr)

JawaPos.com - Di tengah keraguan soal kondisi fisiknya, Neymar ternyata belum siap menutup bab mimpinya bersama tim nasional Brasil. Meski namanya absen dari skuad terbaru untuk laga persahabatan melawan Prancis dan Kroasia, satu hal tetap jelas: ia masih mengejar Piala Dunia.

Keputusan pelatih Carlo Ancelotti untuk tidak memasukkan Neymar dalam daftar pemain terbaru memang memunculkan banyak pertanyaan. Alasannya cukup sederhana: kondisi sang pemain belum sepenuhnya fit. Tapi bagi Neymar, itu bukan akhir cerita.

Melansir ESPN, dalam sebuah siaran langsung, pemain berusia 34 tahun itu akhirnya buka suara dan menyampaikan perasaannya dengan cukup jujur.

"Saya akan angkat bicara di sini, karena saya tidak bisa membiarkan ini begitu saja."

"Tentu saja saya kecewa dan sedih karena tidak terpilih. Tetapi fokus tetap sama, hari demi hari, sesi latihan demi sesi latihan, pertandingan demi pertandingan."

Respons itu terasa manusiawi: ada kecewa, tapi juga ada tekad yang belum luntur.

Neymar tahu betul bahwa waktunya tidak banyak. Cedera ACL dan meniskus yang ia alami pada Oktober 2023 membuatnya absen panjang dari tim nasional. Sejak saat itu, perjuangannya bukan hanya soal kembali bermain, tapi juga mengembalikan kepercayaan bahwa ia masih layak berada di level tertinggi.

Namun, di tengah semua itu, optimisme masih ia pegang erat.

"Kita akan mencapai tujuan kita. Masih ada satu pengumuman skuad terakhir lagi dan mimpi itu tetap hidup. Itu saja, kita bersama-sama dalam hal ini."

Kalimat itu mungkin sederhana, tapi cukup untuk menggambarkan bahwa Neymar belum menyerah. Ia masih membayangkan dirinya tampil di Piala Dunia keempat.

Di sisi lain, Ancelotti juga tidak sepenuhnya menutup pintu. Sang pelatih menegaskan bahwa peluang Neymar masih ada, asalkan ia bisa kembali ke performa terbaiknya.

Ia perlu "terus bekerja keras, bermain, menunjukkan kualitasnya, dan menjaga kondisi fisik yang baik".

Itu berarti, bola sekarang ada di kaki Neymar. Semua tergantung pada bagaimana ia menjawab tantangan ini dalam beberapa minggu ke depan.

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Vinícius Júnior Sebut Brasil Bukan Favorit Juara Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Vinícius Júnior Sebut Brasil Bukan Favorit Juara Piala Dunia 2026

27 Maret 2026, 03.29 WIB

Kylian Mbappé: Sulit Membayangkan Piala Dunia Tanpa Neymar! - Image
Sepak Bola Dunia

Kylian Mbappé: Sulit Membayangkan Piala Dunia Tanpa Neymar!

27 Maret 2026, 03.25 WIB

Kalah dalam Laga Persahabatan Kontra Prancis, Ancelotti Tetap Yakin Brasil Mampu Bersaing di Piala Dunia 2026   - Image
Sepak Bola Dunia

Kalah dalam Laga Persahabatan Kontra Prancis, Ancelotti Tetap Yakin Brasil Mampu Bersaing di Piala Dunia 2026  

28 Maret 2026, 00.55 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

