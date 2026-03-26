Neymar Belum Menyerah, Mimpi Piala Dunia Masih Menyala!

JawaPos.com - Di tengah keraguan soal kondisi fisiknya, Neymar ternyata belum siap menutup bab mimpinya bersama tim nasional Brasil. Meski namanya absen dari skuad terbaru untuk laga persahabatan melawan Prancis dan Kroasia, satu hal tetap jelas: ia masih mengejar Piala Dunia.

Keputusan pelatih Carlo Ancelotti untuk tidak memasukkan Neymar dalam daftar pemain terbaru memang memunculkan banyak pertanyaan. Alasannya cukup sederhana: kondisi sang pemain belum sepenuhnya fit. Tapi bagi Neymar, itu bukan akhir cerita.

Melansir ESPN, dalam sebuah siaran langsung, pemain berusia 34 tahun itu akhirnya buka suara dan menyampaikan perasaannya dengan cukup jujur.

"Saya akan angkat bicara di sini, karena saya tidak bisa membiarkan ini begitu saja."

"Tentu saja saya kecewa dan sedih karena tidak terpilih. Tetapi fokus tetap sama, hari demi hari, sesi latihan demi sesi latihan, pertandingan demi pertandingan."

Respons itu terasa manusiawi: ada kecewa, tapi juga ada tekad yang belum luntur.

Neymar tahu betul bahwa waktunya tidak banyak. Cedera ACL dan meniskus yang ia alami pada Oktober 2023 membuatnya absen panjang dari tim nasional. Sejak saat itu, perjuangannya bukan hanya soal kembali bermain, tapi juga mengembalikan kepercayaan bahwa ia masih layak berada di level tertinggi.

Namun, di tengah semua itu, optimisme masih ia pegang erat.

"Kita akan mencapai tujuan kita. Masih ada satu pengumuman skuad terakhir lagi dan mimpi itu tetap hidup. Itu saja, kita bersama-sama dalam hal ini."

Kalimat itu mungkin sederhana, tapi cukup untuk menggambarkan bahwa Neymar belum menyerah. Ia masih membayangkan dirinya tampil di Piala Dunia keempat.

Di sisi lain, Ancelotti juga tidak sepenuhnya menutup pintu. Sang pelatih menegaskan bahwa peluang Neymar masih ada, asalkan ia bisa kembali ke performa terbaiknya.

Ia perlu "terus bekerja keras, bermain, menunjukkan kualitasnya, dan menjaga kondisi fisik yang baik".