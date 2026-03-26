Vinícius Júnior Sebut Brasil Bukan Favorit Juara Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Menjelang Piala Dunia 2026, ekspektasi terhadap Brasil seperti biasa selalu tinggi. Tapi menariknya, Vinícius Júnior justru memilih meredam hype tersebut. Bagi bintang Real Madrid itu, status favorit bukan sesuatu yang layak disematkan pada timnya saat ini.

Melansir ESPN, alih-alih percaya diri berlebihan, Vinícius justru tampil realistis, bahkan cenderung merendah.

"Saya yakin [tim nasional] bukanlah favorit berdasarkan hasil yang telah kami raih," katanya.

"Namun, beban seragam ini, beban para pemain yang kami miliki di sini... Kami akan melakukan segala upaya untuk mengembalikan Brasil ke puncak. Kami tidak ingin menjadi favorit, kami ingin mengembalikan Brasil ke puncak."

Pernyataan itu cukup menggambarkan situasi Brasil saat ini. Meski berstatus sebagai pemegang lima gelar Piala Dunia, perjalanan mereka dalam dua dekade terakhir belum benar-benar meyakinkan. Sejak terakhir juara pada 2002, pencapaian terbaik mereka hanyalah finis di peringkat keempat pada 2014.

Performa tim di bawah pelatih Carlo Ancelotti juga masih naik turun. Sejak mengambil alih, hasil yang diraih belum sepenuhnya konsisten meski ada tanda-tanda perbaikan dalam cara bermain tim.

Vinícius pun mengakui bahwa kehadiran Ancelotti membawa perubahan positif, terutama dalam hal pendekatan permainan dan tekanan terhadap pemain.

"Kami hanya perlu menemukan ritme permainan," katanya. "Setelah Ancelotti datang, kami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara bermain. Dia mengurangi banyak tekanan pada kami."

Dengan Neymar yang masih berjuang untuk kembali ke kondisi terbaik, peran Vinícius di tim nasional otomatis menjadi semakin krusial. Meski catatan golnya bersama Brasil belum terlalu mencolok, performanya di level klub justru sedang berada di puncak.

Ia pun sadar bahwa ekspektasi terhadap dirinya akan semakin besar di Piala Dunia nanti.

"Saya sedang berada di momen paling bahagia," kata Vinícius. "Semua yang saya lakukan di Real Madrid, saya harap bisa saya lakukan di sini bersama tim nasional. Saya tidak terlalu memperhatikan apa yang orang katakan. Saya tahu tugas saya dan betapa berdedikasinya saya terhadap Piala Dunia."

"Ini adalah tempat yang diinginkan semua pemain. Mengenai performa saya, saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, mencetak gol dan memberikan assist. Saya membayangkan semua orang ingin saya menjadi salah satu protagonis. Saya siap menghadapi semua tantangan dalam karier saya. Saya sudah pernah bermain di Piala Dunia, saya tidak ingin kalah lagi."