Berharap Lekas Pulih! Mauro Zijlstra Janji Bakal Cetak Lebih Banyak Gol bersama Timnas Indonesia

JawaPos.com - Mauro Zijlstra berjanji akan lebih cetak banyak gol setelah dipastikan keluar dari skuad Timnas Indonesia menjelang laga melawan Bulgaria. Penyerang Persija Jakarta tersebut mengalami cedera setelah mengalami benturan saat melawan Saint Kitts and Nevis.

Di media sosial, Mauro Zijlstra memberikan kondisi tentang cedera yang dialaminya. Dia merasa setelah laga melawan Saint Kitts and Nevis cederanya masih belum pulih dan semakin parah.

Penyerang 21 tahun tersebut bakal berusaha memulihkan kondisi fisiknya setelah mengalami cedera. Mauro Zijlstra menegaskan bahwa dia akan tampil lebih tajam bersama Timnas Indonesia setelah pulih dari cederanya.

"Saya senang bisa bermain lagi, tetapi jujur ​​saja, selama pertandingan saya masih merasa cedera saya belum pulih sepenuhnya dan malah semakin parah. Sulit bagi saya untuk menerimanya, tetapi saya harus terus maju. Saya akan meluangkan waktu untuk kembali ke kondisi 100 persen dan mencetak lebih banyak gol di masa depan. Terima kasih atas dukungan Anda," tulis Mauro Zijlstra di Instastory.

Untuk menggantikan posisi Mauro Zijlstra, Timnas Indonesia telah memanggil penyerang Jens Raven. Sumardji menegaskan bahwa pemanggilan penyerang Bali United tersebut karena kedua pemain memiliki posisi yang sama.

"Karena kan posisinya Jens sama Mauro sama sebagai striker, sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang diambil oleh Coach John,” ucap Ketua Badan Tim Nasional (BTN) tersebut yang dikutip dari ANTARA, Senin (30/3).

Pada laga kemenangan melawan Saint Kitts and Nevis, Mauro berhasil mencetak gol perdana bersama Timnas Indonesia. Bagi dirinya itu adalah gol pertamanya di Gelora Bung Karno.