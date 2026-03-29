Mauro Zijlstra Cedera! Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria, Ini Penggantinya

JawaPos.com - Striker Timnas Indonesia Mauro Zijlstra mengalami cedera dan namanya dicoret untuk pertandingan terakhir FIFA Series 2026 saat menghadapi Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3) malam.

Sebagai gantinya, pemain Bali United Jens Raven masuk skuad Indonesia melawan Bulgaria. Jika diturunkan nanti, Raven akan mencatatkan debutnya untuk tim senior Garuda, setelah beberapa kali dia tampil untuk Garuda Muda.

“Karena kan posisinya Jens sama Mauro sama sebagai striker, sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang diambil oleh Coach John,” jelas Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji saat mengungkapkan alasan Raven dipilih sebagai pengganti Mauro yang cedera, dalam latihan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Jawaban Sumardji juga sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang mengapa Raven yang dipilih, bukan Ezra Walian yang musim ini memasuki musik terbaiknya di Liga Indonesia.

Jika melihat statistik keduanya di Super League musim ini, kontribusi gol dari Ezra berjumlah 15 yang terdiri atas enam gol dan sembilan assist untuk Persik Kediri. Ia menjadi pemain terbaik Indonesia di Super League. Sementara Jens, dia baru mencetak satu gol dan dan dua assist dari 18 penampilannya untuk Bali musim ini.

Sementara itu, PSSI merilis sebab Zijlstra cedera adalah akibat benturan dalam pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis, Jumat lalu.

Di laga itu, Zijlstra masuk pada menit ke-72 menggantikan Ramadhan Sananta. Ia kemudian hanya membutuhkan tiga menit sebelum mencatatkan gol debutnya untuk tim senior Garuda, saat dia memanfaatkan assist Joey Pelupessy.

Adapun, pergantian pemain ini telah disetujui oleh FIFA karena Raven tercatat dalam 41 pemain yang didaftarkan sebelumnya.