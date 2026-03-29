Antara
30 Maret 2026, 02.19 WIB

Mauro Zijlstra Cedera! Dicoret dari Skuad Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria, Ini Penggantinya

Pemain Timnas Indonesia Mauro Zijlstra saat melawan Saint Kitts and Nevis di pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pemain Timnas Indonesia Mauro Zijlstra saat melawan Saint Kitts and Nevis di pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Striker Timnas Indonesia Mauro Zijlstra mengalami cedera dan namanya dicoret untuk pertandingan terakhir FIFA Series 2026 saat menghadapi Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3) malam.

Sebagai gantinya, pemain Bali United Jens Raven masuk skuad Indonesia melawan Bulgaria. Jika diturunkan nanti, Raven akan mencatatkan debutnya untuk tim senior Garuda, setelah beberapa kali dia tampil untuk Garuda Muda.

“Karena kan posisinya Jens sama Mauro sama sebagai striker, sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang diambil oleh Coach John,” jelas Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji saat mengungkapkan alasan Raven dipilih sebagai pengganti Mauro yang cedera, dalam latihan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Jawaban Sumardji juga sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang mengapa Raven yang dipilih, bukan Ezra Walian yang musim ini memasuki musik terbaiknya di Liga Indonesia.

Jika melihat statistik keduanya di Super League musim ini, kontribusi gol dari Ezra berjumlah 15 yang terdiri atas enam gol dan sembilan assist untuk Persik Kediri. Ia menjadi pemain terbaik Indonesia di Super League. Sementara Jens, dia baru mencetak satu gol dan dan dua assist dari 18 penampilannya untuk Bali musim ini.

Sementara itu, PSSI merilis sebab Zijlstra cedera adalah akibat benturan dalam pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis, Jumat lalu.

Di laga itu, Zijlstra masuk pada menit ke-72 menggantikan Ramadhan Sananta. Ia kemudian hanya membutuhkan tiga menit sebelum mencatatkan gol debutnya untuk tim senior Garuda, saat dia memanfaatkan assist Joey Pelupessy.

Adapun, pergantian pemain ini telah disetujui oleh FIFA karena Raven tercatat dalam 41 pemain yang didaftarkan sebelumnya.

Raven sudah bergabung dalam sesi latihan tim pada sore ini di Stadion Madya, Jakarta, dengan di saat yang sama Zijlstra juga masih hadir, namun menjalani latihan terpisah.

Artikel Terkait
Kesulitan Salip Pierre Gasly di GP Jepang, Max Verstappen Akui Red Bull Saat Ini Cuma Bersaing di Papan Tengah - Image
Sports

Kesulitan Salip Pierre Gasly di GP Jepang, Max Verstappen Akui Red Bull Saat Ini Cuma Bersaing di Papan Tengah

30 Maret 2026, 02.10 WIB

Menangi GP Jepang, Pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli Cetak Rekor sebagai Pembalap Termuda dalam Sejarah yang Pimpin Klasemen F1! - Image
Sports

Menangi GP Jepang, Pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli Cetak Rekor sebagai Pembalap Termuda dalam Sejarah yang Pimpin Klasemen F1!

30 Maret 2026, 00.43 WIB

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Ungkap Laga Kontra Bulgaria Jadi Ujian Kekuatan Garuda Era John Herdman - Image
Sepak Bola Indonesia

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Ungkap Laga Kontra Bulgaria Jadi Ujian Kekuatan Garuda Era John Herdman

30 Maret 2026, 02.29 WIB

Terpopuler

1

Ramalan Shio Monyet dan Ayam Besok Senin 30 Maret 2026: Ada Hoki Asmara yang Muncul Hari Ini

2

Hari Keberuntungan 12 Zodiak Sepekan 30 Maret - 5 April 2026, Taurus dan Leo Panen Peluang!

3

Tak Boleh Sembarangan Bicara, Kenali 7 Weton yang Lahir dengan Keistimewaan Spiritual Idu Geni

4

Bikin Haru! 14 Tahun Bersama, RM Sebut Ini Alasan BTS Tetap Solid

5

Lisa BLACKPINK Berulang Tahun ke-29, Rekannya Jisoo, Jennie, dan Rosé Turut Mengucapkan

6

4 Weton yang Nasibnya Bakal Berubah Mulai Tahun 2026, Rezeki Datang Lebih Banyak Bikin Cepat Kaya

7

Rahasia Energi 30 Maret Terungkap: 5 Zodiak Ini Hadapi Perubahan Besar dalam Hidup Anda

8

Ramalan Shio Kuda dan Kambing Besok Senin 30 Maret 2026: Ada Hoki Keharmonisan Keluarga Hari Ini

9

Waspada 'Bom Waktu' Sosial! DPRD DKI Jakarta Ingatkan Bahaya Arus Pendatang Pasca Mudik 2026

10

Ramalan Shio Naga dan Ular Besok Senin 30 Maret 2026: Beruntung Hoki Berlimpah Hari Ini

