Gilang Ardhian Laksono
30 Maret 2026, 00.43 WIB

Menangi GP Jepang, Pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli Cetak Rekor sebagai Pembalap Termuda dalam Sejarah yang Pimpin Klasemen F1!

Pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, rayakan kemenangan usai menangi GP Jepang. (Dok. Instagram/@f1)

JawaPos.com – Sejarah tercipta pada gelaran balapan Formula 1 GP Jepang di sirkuit Suzuka pada Minggu (29/3) waktu setempat. Pembalap Mercedes asal Italia, Andrea Kimi Antonelli memecahkan rekor sebagai pembalap termuda dalam sejarah yang mampu memimpin klasemen.

Hal tersebut dipastikan usai Antonelli yang masih berusia 19 tahun menyabet gelar juara di GP Jepang. Ia berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Lewis Hamilton pada tahun 2007, yang pada saat itu masih berusia 23 tahun saat menjadi pemimpin klasemen untuk kali pertama.

Perjalanan Antonelli dalam memenangi GP Jepang tidak berjalan mulus. Meskipun start dari pole position, namun Antonelli melorot hingga ke posisi 6 ketika balapan dimulai akibat start yang buruk.

Dewi fortuna masih berpihak pada Antonelli, saat Safety Car muncul akibat Oliver Bearman kehilangan kendali mobilnya dan mengalami kecelakaan hebat. Antonelli memanfaatkan moment tersebut dengan melakukan pit stop, dan mengambil alih posisi pertama dari Oscar Piastri yang sudah melakukan pit stop sebelum munculnya Safety Car.

Selepas balapan kembali dimulai, Antonelli berhasil menjauh dari kejaran Piastri dan mempertahankan posisi pertamanya hingga bendera finish berkibar. Ia berhasil menjuarai GP Jepang dengan keunggulan 14 detik dari Piastri yang berada di posisi kedua.

Hasil ini membuat Antonelli menggeser rekan timnya, George Russel, sebagai pemuncak klasemen sementara Formula 1 musim ini. Antonelli kini mengoleksi 72 poin, dan unggul 9 poin dari Russell yang ada di posisi kedua dengan 63 poin.

Ini menjadi kemenangan kedua berturut-turut bagi Antonelli di Formula 1 tahun ini. Ia sebelumnya juga berdiri di podium tertinggi pada gelaran GP Tiongkok beberapa pekan lalu.

Melansir situs resmi Formula 1, Antonelli mengaku jika dirinya masih belum memikirkan peluang buat menjadi juara dunia. Ia juga mengakui kalau kehadiran Safety Car di momen yang tepat membuat balapannya menjadi jauh lebih mudah.

“Rasanya senang sekali. Tentunya masih terlalu dini untuk berpikir jadi juara dunia, namun kami berada di jalur yang tepat. Saya tidak tahu apa yang terjadi jika tidak ada Safety Car, namun itu tentunya membuat balapan saya jauh lebih mudah hari ini,” ujar Antonelli saat diwawancarai oleh Damon Hill seusai balapan.

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Bernardo Tavares Gregetan, Persaingan Antar Pemain di Persebaya Surabaya Rendah! - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Gregetan, Persaingan Antar Pemain di Persebaya Surabaya Rendah!

30 Maret 2026, 00.12 WIB

Ganda Putra Indonesia Raymond/Joaquin Diharapkan Lebih Solid di Kejuaraan Asia - Image
Sports

Ganda Putra Indonesia Raymond/Joaquin Diharapkan Lebih Solid di Kejuaraan Asia

29 Maret 2026, 23.20 WIB

Kesulitan Salip Pierre Gasly di GP Jepang, Max Verstappen Akui Red Bull Saat Ini Cuma Bersaing di Papan Tengah - Image
Sports

Kesulitan Salip Pierre Gasly di GP Jepang, Max Verstappen Akui Red Bull Saat Ini Cuma Bersaing di Papan Tengah

30 Maret 2026, 02.10 WIB

Terpopuler

1

Jadwal Shalat Wilayah Surabaya Senin 30 Maret 2026

2

Ramalan Shio Monyet dan Ayam Besok Senin 30 Maret 2026: Ada Hoki Asmara yang Muncul Hari Ini

3

Hari Keberuntungan 12 Zodiak Sepekan 30 Maret - 5 April 2026, Taurus dan Leo Panen Peluang!

4

Tak Boleh Sembarangan Bicara, Kenali 7 Weton yang Lahir dengan Keistimewaan Spiritual Idu Geni

5

Bikin Haru! 14 Tahun Bersama, RM Sebut Ini Alasan BTS Tetap Solid

6

Lisa BLACKPINK Berulang Tahun ke-29, Rekannya Jisoo, Jennie, dan Rosé Turut Mengucapkan

7

4 Weton yang Nasibnya Bakal Berubah Mulai Tahun 2026, Rezeki Datang Lebih Banyak Bikin Cepat Kaya

8

Rahasia Energi 30 Maret Terungkap: 5 Zodiak Ini Hadapi Perubahan Besar dalam Hidup Anda

9

Ramalan Shio Kuda dan Kambing Besok Senin 30 Maret 2026: Ada Hoki Keharmonisan Keluarga Hari Ini

10

Waspada 'Bom Waktu' Sosial! DPRD DKI Jakarta Ingatkan Bahaya Arus Pendatang Pasca Mudik 2026

