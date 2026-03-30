Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
31 Maret 2026, 00.41 WIB

Juarai GP Jepang di Suzuka, Andrea Kimi Antonelli Pecahkan Rekor Pemimpin Klasemen Termuda

Pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, rayakan kemenangan usai menangi GP Jepang. (Dok. Instagram/@f1) - Image

Pembalap Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, rayakan kemenangan usai menangi GP Jepang. (Dok. Instagram/@f1)

JawaPos.com — Rekor itu akhirnya datang lebih cepat dari perkiraan. Andrea Kimi Antonelli resmi menjadi pembalap termuda yang memimpin klasemen Formula 1 setelah menjuarai Grand Prix Jepang 2026 di Sirkuit Suzuka, Minggu (29/3).

Kemenangan ini menjadi yang kedua secara beruntun bagi pembalap Mercedes AMG Petronas Formula One Team tersebut. Sebelumnya, ia juga berjaya di Shanghai. Pada usia 19 tahun 6 bulan 28 hari, Antonelli memecahkan rekor pemimpin klasemen termuda yang sebelumnya dipegang Lewis Hamilton, yang mencapainya pada musim debut 2007 di usia 23 tahun 9 bulan 27 hari.

“Rasanya sangat menyenangkan. Masih terlalu dini untuk memikirkan gelar juara dunia, tetapi kami berada di jalur yang benar,” ujar Antonelli saat diwawancarai Damon Hill di parc fermé. “Saya mengalami start yang buruk. Saya perlu memeriksa apa yang terjadi, tetapi kemudian saya beruntung dengan safety car. Setelah itu, kecepatan kami sungguh luar biasa.”

Safety Car dan Momentum Mercedes

Balapan di Suzuka awalnya tidak berpihak kepada pembalap asal Bologna, Italia tersebut. Start yang kurang sempurna membuatnya tercecer dari barisan depan. Namun, momentum berubah pada lap ke-22, setelah Oliver Bearman mengalami kecelakaan di Spoon Curve yang memicu keluarnya safety car.

Antonelli yang belum melakukan pit stop mendapat keuntungan besar dengan masuk pit saat periode safety car berlangsung. Sebaliknya, para rival seperti Oscar Piastri dan George Russell sudah lebih dulu melakukan pit stop. Situasi itu membuat Antonelli mengambil alih pimpinan balapan dan mempertahankannya hingga finis.

Kepala tim Mercedes, Toto Wolff, mengakui momen tersebut menjadi faktor penentu kemenangan. “Itu terjadi pada saat yang paling penting. Dia sangat cepat, dan kami mampu memperpanjang stint satu lap sebelum pit, dan itulah yang membuat perbedaan,” ujarnya.

Sinyal Positif McLaren

Di sisi lain, hasil di Suzuka menjadi sinyal positif bagi McLaren Formula 1 Team. Piastri yang finis di posisi kedua, sejatinya memiliki peluang menang jika tidak ada intervensi safety car, meski akhirnya tertinggal sekitar 13 detik dari Antonelli.

“Saya rasa saya bisa menahan George di belakang. Sebelum pit stop, kami bahkan mulai menjauh,” kata Piastri. “Akan menarik melihat apa yang terjadi tanpa safety car, tetapi finis kedua tetap hasil yang cukup baik.” 

HASIL RACE F1 GP JEPANG 2026

Pos  Pembalap                  Tim                      Waktu/Selisih
1. Kimi Antonelli           Mercedes       1 jam 28 menit 03,403 detik
2. Oscar Piastri            McLaren                   +13,722 detik
3. Charles Leclerc          Ferrari                    +15,270
4. George Russell        Mercedes                 +15,754
5. Lando Norris            McLaren                   +23,479
6. Lewis Hamilton          Ferrari                    +25,037
7. Pierre Gasly               Alpine                     +32,340
8. Max Verstappen       Red Bull                  +32,677
9. Liam Lawson          Racing Bulls              +50,180
10. Esteban Ocon     Haas F1 Team             +51,216

KLASEMEN SEMENTARA PEMBALAP

