Optimisme Marc Klok untuk Dukung Timnas Indonesia, Target Sapu Bersih FIFA Series 2026!

JawaPos.com - Optimisme tinggi mengiringi langkah Timnas Indonesia jelang FIFA Series Maret 2026. Gelandang Persib Bandung, Marc Klok, yakin skuad Garuda mampu meraih hasil sempurna meski tidak diperkuat sejumlah pemain inti.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts dan Nevis di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat malam (27/3). Klok menilai pertandingan tersebut menjadi peluang besar untuk mengamankan kemenangan.

"Saya pikir kita seharusnya bisa menang di laga pertama. Pertandingan berikutnya mungkin lebih menantang, tapi saya tetap yakin kita bisa meraih hasil positif," ujarnya.

Lebih dari sekadar hasil di lapangan, Klok juga menyoroti pentingnya dukungan publik terhadap para pemain. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi perundungan di media sosial yang justru dapat merusak mental pemain.

Menurutnya, kritik berlebihan terlebih dalam bentuk serangan pribadi tidak memberikan manfaat bagi perkembangan tim maupun individu pemain.

"Saya tidak mengerti apa manfaatnya merundung pemain. Itu tidak membantu siapa pun, justru bisa merusak performa dan perkembangan mereka," tegas Klok.

Ia menambahkan, tekanan dari publik dapat berdampak besar, terutama bagi pemain muda yang masih dalam tahap berkembang.

Karena itu, Klok mengajak seluruh pendukung untuk bersatu memberikan energi positif kepada siapa pun yang dipercaya memperkuat Timnas.

Nama-nama seperti Beckham Putra Nugraha, Ragnar Oratmangoen, hingga Jay Idzes disebutnya layak mendapat dukungan penuh tanpa terkecuali.

Sementara itu, dari sisi klub, pelatih Persib, Bojan Hodak, turut memberikan dukungan penuh kepada pemainnya yang mendapat panggilan Timnas.

Ia menilai kesempatan tampil di level internasional merupakan momentum penting bagi perkembangan karier pemain, baik dari segi teknik maupun mental.

Dua pemain Persib, yakni Beckham Putra Nugraha dan Eliano Reijnders, diharapkan bisa memanfaatkan ajang ini untuk meningkatkan kepercayaan diri.