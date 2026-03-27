Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
28 Maret 2026, 00.26 WIB

Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho Kaget John Herdman Bawa TV ke Lapangan

Rizky Ridho masuk skuad final Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. (Dok. Rizky Ridho)

JawaPos.com - Rizky Ridho mengungkapkan pengalaman unik saat menjalani sesi latihan bersama pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman. Bek Timnas Indonesia itu mengaku  terkejut ketika melihat sang pelatih membawa pesawat televisi langsung ke lapangan latihan.

Ridho mengatakan bahwa televisi tersebut digunakan untuk menunjukkan gambaran taktik yang akan diterapkan pada sesi latihan hari itu. Dengan begitu, para pemain memiliki pemahaman yang lebih jelas sebelum masuk ke lapangan.

“Ada satu sesi yang pertama kali saya rasakan. Sebelum latihan, dia membawa TV ke lapangan. Jadi, kami melihat taktik apa yang dia inginkan untuk kami latih hari ini. Jadi, lebih detail saja,” ungkapnya.

Kapten Persija Jakarta itu kemudian menanyakan hal tersebut kepada rekannya, Jordi Amat. Dari jawaban yang didapat, metode seperti itu sudah umum diterapkan di sepak bola Eropa.

“Saya sempat bicara sama Jordi, ‘Bro, ini normal di Eropa?’ Kemudian, dia bilang, ‘Ya, ini normal di Eropa.’ Itu pengalaman pertama saya,” tuturnya.

Menurut Ridho, mantan pelatih Timnas Kanada itu sangat detail. “Orangnya sangat detail, dan intensitas latihan lebih tinggi daripada biasanya,” lanjutnya.

Dari sisi fisik, Ridho menilai tidak ada perbedaan signifikan dibandingkan era pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Namun, ia mengakui intensitas latihan kini meningkat secara bertahap. Hal itu juga dipengaruhi jeda singkat saat libur Lebaran, sehingga tim kembali menaikkan intensitas untuk mencapai kondisi terbaik.

“Kalau secara fisik tidak jauh berbeda. Hanya saja, intensitasnya lebih ditingkatkan. Apalagi kemarin sempat libur latihan selama dua hari,” ungkap mantan pemain Persebaya itu.

Terkait gaya permainan, Ridho belum bisa berbicara banyak. Namun, ia optimistis Timnas Indonesia akan tampil lebih baik di bawah arahan Herdman. “Tentunya semoga lebih baik. Kami akan beradaptasi dan terus belajar dengan Coach Herdman,” tutupnya.

