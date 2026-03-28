Pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung Kompak di Timnas Indonesia, Rizky Ridho Siap Hadapi Bulgaria

JawaPos.com - Rizky Ridho tegaskan kekompakan para pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung setelah Timnas Indonesia mengalahkan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Jumat (27/3).

Setelah laga kemenangan melawan Saint Kitts and Nevis, Rizky Ridho bersama para pemain Persija dan Persib berfoto bersama. Kapten Persija tersebut berfoto dengan Beckham Putra, Jordi Amat, Eliano Reijnders, Dony Tri Pamungkas, dan Mauro Zijlstra.

Di sosial media, Rizky Ridho menegaskan bahwa para pemain Persija dan Persib sangat kompak di Timnas Indonesia. "Bersatu untuk tujuan yang sama," tulis captionnya di instastory dengan emoji bendera Indonesia.

Rivalitas Persija dan Persib memang terasa panas dibandingkan musim-musim sebelumnya. Sebab, kedua tim tersebut sedang dalam persaingan menjadi juara Super League musim ini.

Para pemain dari kedua tim tersebut juga menyumbangkan banyak pemain ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Namun, ketika bermain untuk tim nasional, mereka melupakan segala rivalitas di Super League.

Di sisi lain, Rizky Ridho juga tidak sabar untuk kembali beraksi di depan pendukung Timnas Indonesia saat menghadapi Bulgaria di laga final FIFA Series. "Awal yang baik, sampai jumpa hari Senin," tulisnya di unggahan Instagram.

John Herdman memilih Rizky Ridho sebagai starter di lini belakang Timnas Indonesia. Bek 24 tahun tersebut kembali menjadi tandem dari Elkan Baggott serta Jay Idzes.