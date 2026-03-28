Antonius Oskarianto Adur
29 Maret 2026, 00.09 WIB

Beckham Putra Ucap Syukur Usai Cetak Gol Perdana di Laga Timnas Indonesia Kontra Saint Kitts and Nevis

Selebrasi gol dari Beckham Putra ke gawang Saint Kitts &amp; Nevis dalam laga FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Beckham Putra mengucap syukur setelah berhasil mencetak gol perdananya bersama Timnas Indonesia saat mengalahkan Saint Kitts and Nevis di laga pembuka FIFA Series 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Jumat (27/3).

Setelah berhasil mencetak gol sekaligus brace pertamanya untuk Timnas Indonesia, Beckham Putra mengucapkan syukur. Dia juga berharap agar gol tersebut bisa membuat karirnya terus awet di tim nasional.

Keberhasilan Beckham Putra dalam mencetak gol merupakan hasil kerja keras dan juga buah dari setiap proses. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu mendukung dan memberikan doa.

"Tidak semua langkah disambut baik, namun setiap langkah tetap berarti. Alhamdulillah, debut goal ini menjadi bagian dari perjalanan panjang yang masih akan terus berjalan. Sebuah pengingat bahwa setiap proses, sekecil apa pun, selalu membawa kita lebih dekat pada tujuan," tulis Beckham Putra di akun Instagram.

"Terima kasih untuk doa dan harapan yang selalu ada untuk menguatkan di setiap langkah, bahkan ketika tidak semua hal terlihat. Untuk Garuda, Untuk Indonesia," pungkas pemain Persib Bandung itu.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memainkan Beckham sejak menit pertama. Dia juga saling bekerja sama dengan Ramadhan Sananta dan juga Ole Romeny di lini depan.

Bagi pemain 24 tahun tersebut, golnya ke gawang Saint Kitts and Nevis menjadi gol pertamanya di Gelora Bung Karno. Sebelumnya, Beckham pernah bermain di stadion tersebut saat melawan Tiongkok tapi tidak mampu mencetak gol atau memberikan assist.

Selain itu, Beckham juga menambah koleksi kemenangannya saat menjadi starter di Timnas Indonesia setelah melawan Taiwan. Sebelumnya, dalam dua pertandingan sebagai starter, pemain nomor punggung 7 tersebut harus kalah saat melawan Jepang dan Arab Saudi.

Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Bulgaria di babak final yang dimainkan pada 30 Maret 2026. Apakah Beckham Putra kembali cetak gol di laga tersebut? Patut dinantikan.

