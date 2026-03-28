Eks Pemain PSG Ikut Rayakan Gol Beckham Putra saat Timnas Indonesia Kalahkan Saint Kitts and Nevis

JawaPos.com - Eks pemain Paris Saint-Germain (PSG) yang kini pemain Persib Bandung, Layvin Kurzawa, turut merayakan gol Beckham Putra bersama Timnas Indonesia saat mengalahkan Saint Kitts and Nevis di laga pembuka FIFA Series 2026. Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Jumat (27/3).

Beckham Putra berhasil mencetak gol pertamanya sekaligus brace debutnya bersama Timnas Indonesia. Dia mencetak dua gol tersebut pada menit ke-15 dan 25 yang semuanya berkat umpan matang dari Ole Romeny.

Gol pertama yang dicetak Beckham Putra turut dirayakan oleh Layvin Kurzawa. Di unggahan Instastory-nya, pemain 33 tahun tersebut ikut senang dengan gol yang dicetak oleh rekan setimnya.

John Herdman memainkan Beckham sejak menit pertama. Dia juga saling bekerja sama dengan Ramadhan Sananta dan juga Ole Romeny di lini depan.

Bagi pemain 24 tahun tersebut, golnya ke gawang Saint Kitts and Nevis menjadi gol pertamanya di Gelora Bung Karno. Sebelumnya, Beckham pernah bermain di stadion tersebut saat melawan Tiongkok tapi tidak mampu mencetak gol atau memberikan assist.

Selain itu, Beckham juga menambah koleksi kemenangannya saat menjadi starter. Dalam dua pertandingan sebagai starter, pemain nomor punggung 7 tersebut harus kalah saat melawan Jepang dan Arab Saudi.

Tidak hanya Beckham yang mencatatkan namanya di papan skor saat Timnas Indonesia mengalahkan Saint Kitts and Nevis. Ada Ole Romeny dan Mauro Zijlstra yang juga berhasil mencetak gol.