JawaPos.com - Indonesia melaju ke final FIFA Series 2026 setelah menang telak 4-0 atas Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3) malam WIB.

Beckham Putra menjadi bintang dengan mencetak dua gol pada babak pertama, sedangkan dua gol lainnya dicetak oleh Ole Romeny dan Mauro Zijlstra.

Laga ini menjadi debut manis bagi pelatih baru Indonesia, John Herdman.

Indonesia langsung tampil agresif sejak awal. Garuda membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat aksi Beckham Putra yang memanfaatkan umpan terobosan Ole Romeny. Beckham kemudian mengecoh kiper Archibald Julani sebelum menceploskan bola ke gawang kosong.

Gelandang Persib Bandung itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25.

Lagi-lagi memanfaatkan umpan Romeny, Beckham sukses menyelesaikan peluang dari sisi kiri kotak penalti dengan sepakan ke pojok gawang guna membawa Indonesia unggul 2-0.

Pada babak kedua, Indonesia tetap tampil menekan. Kombinasi Dony Tri Pamungkas dan Beckham mengancam lawan pada awal babak ini, tetapi peluang digagalkan kiper lawan.

Gol ketiga Indonesia tercipta pada menit ke-52. Berawal dari sepak pojok Dony Tri, sundulan Ole Romeny diblok, tetapi bola rebound disontek masuk olehnya untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Saint Kitts dan Nevis sempat mengancam tiga menit setelah itu, tetapi upaya mereka digagalkan Rizky Ridho meski nyaris berujung gol bunuh diri.

John Herdman kemudian memasukkan Sandy Walsh, Yakob Sayuri, Ivar Jenner, dan Joey Pelupessy pada menit ke-58.

Perubahan kembali dilakukan pada menit ke-65 dengan masuknya Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, dan Eliano Reijnders, disusul Mauro Zijlstra pada menit ke-71.

Indonesia menambah gol keempat pada menit ke-74 lewat Mauro Zijlstra. Umpan terobosan Pelupessy dituntaskan dengan tendangan first time oleh penyerang Persija Jakarta ini setelah lolos dari jebakan offside. Skor menjadi 4-0.

Garuda mencetak gol kelima pada menit ke-87 melalui Yakob Sayuri, tapi dianulir karena offside. Peluang lain didapat Eliano Reijnders dan Justin Hubner di menit-menit akhir, tetapi tak membuahkan hasil. Hasil ini memastikan Indonesia ke final FIFA Series untuk menghadapi Bulgaria pada Senin pekan depan.