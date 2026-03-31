Gol Sensasional Kapten Persija Kalahkan Kandidat Lain di PSSI Awards 2026

JawaPos.com–Gol spektakuler yang dicetak kapten Persija Jakarta Rizky Ridho Ramadhani, ke gawang Arema FC pada laga BRI Liga 1 2024/25 terus menuai apresiasi.

Setelah sebelumnya dinobatkan sebagai Goal of the Season dan masuk nominasi The FIFA Puskas Award 2025, gol tersebut kini kembali meraih penghargaan Goal of the Year dalam ajang PSSI Awards 2026. Momen gol itu terjadi pada 9 Maret 2025 dan langsung menjadi sorotan pecinta sepak bola nasional.

Berawal dari skema serangan balik cepat, Ridho yang berada di lini belakang dengan tenang mengalirkan bola ke Ryo Matsumura yang berdiri bebas. Tak butuh waktu lama, Matsumura mengirimkan umpan panjang ke area tengah.

Bola kembali mengarah ke Ridho yang sudah bergerak naik. Tanpa kontrol tambahan, bek Timnas Indonesia itu langsung melepaskan tembakan jarak jauh yang meluncur deras dan bersarang mulus di gawang lawan.

Gol tersebut bukan hanya indah, tetapi juga menunjukkan keberanian dan visi bermain seorang bek modern. Tak heran jika gol itu mampu mengungguli sejumlah kandidat lain seperti gol Arkhan Fikri, Egy Maulana Vikri, Ole Romeny, hingga rekan setimnya Rayhan Hannan.

Usai menerima penghargaan, Ridho mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut. Dia menilai apresiasi di level nasional menjadi momen yang sangat berarti dalam perjalanan karirnya.

”Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan senang bisa diapresiasi di negeri sendiri. Saya juga tidak kecewa soal Puskas karena memang ada yang lebih layak. Yang penting saya tetap bersyukur atas pencapaian ini,” ujarnya dikutip dari ileague.id.

Persija turut menyampaikan rasa bangga atas prestasi sang kapten. Klub ibu kota itu menilai penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras pemain dan tim selalu mendapat tempat di hati publik sepak bola Indonesia.