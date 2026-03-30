Persija Jakarta Tanpa Mauro Zijlstra dan Maxwell Souza Jelang Hadapi Bhayangkara FC

JawaPos.com - Persija Jakarta dipastikan tanpa kekuatan penuh saat menghadapi Bhayangkara FC di Super League pekan ke-26. Laga tersebut bakal dimainkan di Stadion Sumpah Pemuda, Minggu (5/4) pukul 15.30 WIB.

Yang terbaru, Mauro Zijlstra menjadi pemain yang diprediksi tidak dibawa Persija ke Bandar Lampung. Pemain berposisi sebagai penyerang tersebut dipastikan mengalami cedera setelah membela Timnas Indonesia di laga kemenangan melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret lalu.

Melalui pernyataan resmi PSSI, Mauro Zijlstra mengalami cedera akibat benturan dengan pemain Saint Kitts and Nevis. Hal tersebut membuat Jens Raven dipanggil ke Timnas Indonesia untuk menggantikan posisinya.

Di sosial media, Mauro menjelaskan bahwa cedera yang dialaminya belum benar-benar pulih dan malah semakin parah saat laga melawan Saint Kitts and Nevis. Kini, dia sedang berusaha untuk melakukan pemulihan agar bisa kembali ke performa terbaiknya.

"Saya senang bisa bermain lagi, tetapi jujur ​​saja, selama pertandingan saya masih merasa cedera saya belum pulih sepenuhnya dan malah semakin parah. Sulit bagi saya untuk menerimanya, tetapi saya harus terus maju. Saya akan meluangkan waktu untuk kembali ke kondisi 100 persen dan mencetak lebih banyak gol di masa depan. Terima kasih atas dukungan Anda," tulis Mauro Zijlstra di Instastory.

Keberhasilannya mencetak gol perdana bersama Timnas Indonesia, diharapkan juga dilakukannya saat bermain untuk Persija. Sebab, Mauro masih belum mencetak gol dan absen dalam dua pertandingan melawan Borneo FC dan Dewa United karena cedera pangkal paha.

Macan Kemayoran juga tidak bisa diperkuat Maxwell Souza di laga melawan Bhayangkara FC karena terkena akumulasi kartu kuning. Penyerang asal Brasil tersebut sudah mendapatkan empat kartu kuning dan berdasarkan regulasi harus absen satu pertandingan.

Kehilangan Maxwell Souza sangatlah krusial bagi Persija. Karena pemain 31 tahun tersebut merupakan salah satu mesin gol Persija di musim ini dengan koleksi 14 gol. Bahkan, dia mencetak gol di laga terakhir sebelum melawan Dewa United.