Reputasi di Italia Masih Baik, Igor Tudor Diprediksi Latih Lagi Usai Gagal di Tottenham Hotspur

JawaPos.com - Petualangan Igor Tudor bersama Tottenham Hotspur memang berakhir sangat cepat. Namun, kegagalan singkatnya di London Utara tampaknya tidak akan membuat karier kepelatihannya ikut tenggelam.

Pelatih asal Kroasia itu resmi berpisah dengan Tottenham setelah hanya 43 hari menjabat. Masa kerjanya berakhir setelah serangkaian hasil buruk yang membuat Spurs semakin terpuruk.

Tottenham hanya mampu meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan di semua kompetisi selama ditangani Tudor. Bahkan, kemenangan tersebut datang dalam situasi yang tidak terlalu berarti karena Spurs tetap tersingkir dari Liga Champions setelah kalah agregat dari Atletico Madrid.

Kekalahan 3-0 dari Nottingham Forest menjadi laga terakhir Tudor bersama Tottenham. Situasi itu semakin berat karena ia juga sedang menghadapi duka pribadi setelah ayahnya meninggal dunia.

Melansir Talksport, meski catatan Tudor di Inggris terbilang buruk, banyak pihak percaya reputasinya di Italia masih cukup kuat. Jurnalis sepak bola Italia, Daniele Fisichella, menilai kegagalan di Tottenham tidak akan terlalu memengaruhi masa depan sang pelatih.

"Saya rasa (masa kerja Tudor di Tottenham) akan dilupakan," kata Fisichella.

"Dia masih memiliki reputasi yang baik di Italia."

"Saya rasa satu atau dua kali pemecatan, seperti yang terjadi musim ini, tidak harus menentukan karier seseorang. Dia adalah pilihan yang salah di saat yang salah."

"Saya pikir mengundurkan diri sekarang dan mencapai kesepakatan bersama adalah pilihan yang tepat, juga mengingat bahwa dia memiliki masalah tambahan dan masalah keluarga serta duka cita. Kita tidak boleh melupakan itu juga."

"Dia adalah manajer yang dihormati di Italia yang mampu menyelesaikan pekerjaannya di berbagai klub sebaik yang dilakukannya di Prancis. Dia selalu meninggalkan kesan yang baik secara keseluruhan pada para penggemar. Saya pikir kariernya tidak berakhir di sini."

"Ke mana dia harus pergi selanjutnya? Istirahat, tentu saja, dia sudah melakukannya. Tapi saya pikir musim depan, atau pertengahan musim depan, dia akan terdaftar di banyak sekali klub di Italia."

"Sebelum merekrut Paolo Vanoli, Fiorentina sudah mempertimbangkannya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia sudah dipertimbangkan untuk pekerjaan lain di Italia. Dan saya yakin yang lain akan datang."