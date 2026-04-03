Rizka Perdana Putra
03 April 2026, 16.55 WIB

Roberto De Zerbi Jadi Tactician Ketiga Tottenham Spurs Musim Ini, Misi Penyelamatan Degradasi Dimulai!

Pelatih baru Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi. (Dok. Tottenham Hotspur)

JawaPos.com – Roberto De Zerbi kembali ke Premier League. De Zerbi mengisi kursi panas pelatih Tottenham Hotspur. Mantan tactician Brighton & Hove Albion itu dalam misi menyelamatkan Spurs –sebutan Tottenham Hotspur– dari jerat degradasi. 

 
Hingga matchweek ke-31 atau sisa tujuh laga lagi, jawara Liga Europa musim lalu tersebut menempati peringkat ke-17 atau hanya satu setrip di atas zona degradasi. Salah satu laga ke depan Cristian Romero dkk adalah menerima kunjungan mantan klub De Zerbi, Brighton, pada 18 April nanti.
 
 
De Zerbi menjadi tactician ketiga Spurs setelah Thomas Frank dan Igor Tudor. Kali terakhir Spurs memiliki tiga pelatih dalam satu musim adalah pada 2022–2023. Itu pun Antonio Conte digantikan pelatih interim dan bukan pelatih permanen, masing-masing Cristian Stellini dan Ryan Mason.
 
’’Senang bisa kembali ke sini (Premier League) dan melatih di Tottenham,’’ sebut De Zerbi seperti dilansir dari ESPN. Sebelumnya, dia melatih di Olympique de Marseille selama dua musim. ’’Aku ingin memberikan yang terbaik. Aku ingin bertahan lama di klub ini (Spurs),’’ tambahnya.
 
Noda Bersama Benevento
 
De Zerbi sejatinya bukan pelatih yang punya sukses membawa timnya selamat dari degradasi. Pada Serie A 2017–2018, Benevento Calcio terdegradasi ke Serie B bersamanya.
 
Namun, mantan striker Spurs Jermaine Defoe menyebut bahwa De Zerbi sudah lebih cerdas ketika menukangi The Seagulls – julukan Brighton. Di Premier League, De Zerbi juga berpengalaman.
 
’’Saat Anda melihat gaya bermain tim asuhannya, Anda harus menghargai dan menikmati caranya bermain. Saat aku melihat Brighton bermain saat eranya, aku pikir, inilah permainan sepak bola sebenarnya,’’ tutur Defoe yang baru saja menerima tawaran melatih di klub kasta kelima Inggris, Woking FC.
 
Dapat Kendali Penuh
 
Demi memuluskan misi De Zerbi, manajemen Spurs siap memberi dukungan penuh. Salah satunya mendapat kepercayaan mengendalikan penuh segala hal terkait urusan teknis The Lilywhites – sebutan lain Tottenham Hotspur. La Gazzetta dello Sport menyebut, De Zerbi yang dikontrak hingga Juni 2031 mendapat wewenang penuh seperti Sir Alex Ferguson semasa menukangi Manchester United.
 
Di era sepak bola modern, pelatih biasanya berada di bawah direktur olahraga klub. Di Spurs saat ini, tidak ada jabatan direktur olahraga, melainkan hanya direktur operasional olahraga.
 
Salah Satu Gaji Termahal
 
Keseriusan Spurs menjadikan De Zerbi sebagai penyelamatnya pun dapat dilihat dari iming-iming gaji yang disodorkan klub London Utara tersebut kepada pelatih 46 tahun tersebut. Dilansir dari The Sun, De Zerbi langsung masuk jajaran pelatih dengan bayaran termahal di Premier League. Kontraknya senilai GBP 12 juta (Rp 269,3 miliar) per musim.
 
De Zerbi hanya kalah oleh Pep Guardiola di Manchester City senilai GBP 20 juta (Rp 448,9 miliar) musim. Bandingkan dengan Mikel Arteta, tactician klub pemuncak klasemen Premier League, Arsenal, yang menerima hanya GBP 10 juta (Rp 224,4 miliar) per musim. 
 
LIMA BESAR KLASEMEN TERBAWAH PREMIER LEAGUE
16. Nottingham Forest 31 8 8 15 31-43      32
17. Tottenham Hotspur 31 7 9 15 40-50      30
18. West Ham United 31 7 8 16 36-57      29
19. Burnley FC 31 4 8 19 33-61      20
20. Wolverhampton Wanderers 31 3 8 20 24-54      17
Keterangan: Tiga tim finis terbawah turun ke Championship
 
SISA LAGA SPURS
12 April vs Sunderland AFC (T)
18 April vs Brighton & Hove Albion (K)
25 April vs Wolverhampton Wanderers (T)
2 Mei vs Aston Villa (T)
9 Mei vs Leeds United (K)
17 Mei vs Chelsea (T)
24 Mei vs Everton (K)
 

Artikel Terkait
Usai Jadi Saksi Bisu Lolosnya Bosnia-Herzegovina ke Piala Dunia 2026, Stadion Bilino Polje Dirobohkan! Ini Alasannya - Image
Sepak Bola Dunia

Usai Jadi Saksi Bisu Lolosnya Bosnia-Herzegovina ke Piala Dunia 2026, Stadion Bilino Polje Dirobohkan! Ini Alasannya

03 April 2026, 16.46 WIB

Dianggap Biang Kegagalan Italia ke Piala Dunia 2026, Istri Alessandro Bastoni 'Dirujak' di Medsos - Image
Sepak Bola Dunia

Dianggap Biang Kegagalan Italia ke Piala Dunia 2026, Istri Alessandro Bastoni 'Dirujak' di Medsos

03 April 2026, 16.32 WIB

Reputasi di Italia Masih Baik, Igor Tudor Diprediksi Latih Lagi Usai Gagal di Tottenham Hotspur - Image
Sepak Bola Dunia

Reputasi di Italia Masih Baik, Igor Tudor Diprediksi Latih Lagi Usai Gagal di Tottenham Hotspur

31 Maret 2026, 02.23 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

