Rizka Perdana Putra
03 April 2026, 16.46 WIB

Usai Jadi Saksi Bisu Lolosnya Bosnia-Herzegovina ke Piala Dunia 2026, Stadion Bilino Polje Dirobohkan! Ini Alasannya

Laga Bosnia-Herzegovina kontra Italia yang dimenangi Bosnia dan membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@reprezentacija.ba)

Laga Bosnia-Herzegovina kontra Italia yang dimenangi Bosnia dan membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@reprezentacija.ba)

JawaPos.com - Sehari setelah jadi saksi bisu keberhasilan Bosnia-Herzegovina lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Italia lewat adu penalti 4-1, Stadion Bilino Polje di Zenica tinggal nama. Federasi Sepak Bola Bosnia-Herzegovina (FBiH) mengumumkan bahwa Bilino Polje akan dirobohkan dalam pekan ini.

Seperti disampaikan oleh Presiden FBiH Vico Zeljkovic. ’’Sebagai komitmen untuk kemajuan sepak bola Bosnia,’’ sebut Zeljkovic di laman resmi federasi. Di lahan bekas Bilino Polje akan dibangun stadion anyar berkapasitas 18 ribu tempat duduk. Bilino Polje hanya berkapasitas 15.600 tempat duduk.

Stadion baru nantinya akan dibangun sesuai standart FIFA dan UEFA. ’’Ini jadi proyek serius kami tentang pembangunan stadion nasional. Proyek yang bisa jadi warisan untuk generasi di masa depan,’’ tutur Zeljkovic. 

