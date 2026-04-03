Usai Jadi Saksi Bisu Lolosnya Bosnia-Herzegovina ke Piala Dunia 2026, Stadion Bilino Polje Dirobohkan! Ini Alasannya

JawaPos.com - Sehari setelah jadi saksi bisu keberhasilan Bosnia-Herzegovina lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Italia lewat adu penalti 4-1, Stadion Bilino Polje di Zenica tinggal nama. Federasi Sepak Bola Bosnia-Herzegovina (FBiH) mengumumkan bahwa Bilino Polje akan dirobohkan dalam pekan ini.

Seperti disampaikan oleh Presiden FBiH Vico Zeljkovic. ’’Sebagai komitmen untuk kemajuan sepak bola Bosnia,’’ sebut Zeljkovic di laman resmi federasi. Di lahan bekas Bilino Polje akan dibangun stadion anyar berkapasitas 18 ribu tempat duduk. Bilino Polje hanya berkapasitas 15.600 tempat duduk.