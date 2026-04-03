Dianggap Biang Kegagalan Italia ke Piala Dunia 2026, Istri Alessandro Bastoni 'Dirujak' di Medsos

JawaPos.com - Kartu merah yang diterima Alessandro Bastoni pada menit ke-41 saat melawan Bosnia-Herzegovina di Zenica (1/4) dianggap sebagai awal petaka kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia 2026. Bek Italia asal Inter Milan itu pun harus menerima konsekuensi dari publik negaranya.

Bukan hanya kolom komentar media sosial (medsos) Bastoni yang diteror fans Italia yang kecewa, kolom medsos istrinya, Camilla Bresciani, ikut dipenuhi hujatan. Seperti dilansir dari Corriere dello Sport, setelah Bastoni, Camilla ikut menonaktifkan kolom komentar di medsos.