Rizka Perdana Putra
03 April 2026, 16.32 WIB

Dianggap Biang Kegagalan Italia ke Piala Dunia 2026, Istri Alessandro Bastoni 'Dirujak' di Medsos

Alessandro Bastoni. (Dok. Instagram/@alessandrobastoni) - Image

Alessandro Bastoni. (Dok. Instagram/@alessandrobastoni)

JawaPos.com - Kartu merah yang diterima Alessandro Bastoni pada menit ke-41 saat melawan Bosnia-Herzegovina di Zenica (1/4) dianggap sebagai awal petaka kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia 2026. Bek Italia asal Inter Milan itu pun harus menerima konsekuensi dari publik negaranya.

Bukan hanya kolom komentar media sosial (medsos) Bastoni yang diteror fans Italia yang kecewa, kolom medsos istrinya, Camilla Bresciani, ikut dipenuhi hujatan. Seperti dilansir dari Corriere dello Sport, setelah Bastoni, Camilla ikut menonaktifkan kolom komentar di medsos.

”Situasi pelik yang dialami Bastoni dan istrinya bisa memberikan alasan baginya untuk menerima tawaran dari FC Barcelona,” tulis La Gazzetta dello Sport. Bastoni santer bakal dilepas Inter ke Barca musim depan. Meski, kontrak bek 26 tahun itu bersama Inter sejatinya masih sampai Juni 2028.

