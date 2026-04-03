Masa Depan Hansi Flick di Barcelona, Joan Laporta Terbuka Tawari Kontrak Jangka Panjang

JawaPos.com – Joan Laporta kembali terpilih sebagai presiden FC Barcelona bulan lalu. Laporta pun ingin merapikan klubnya. Termasuk menyoroti masa depan pelatih Hans-Dieter ”Hansi” Flick.

Seperti diketahui, kontrak Hansi bersama klub yang biasa disebut Barca itu berakhir pada Juni 2027. Artinya, Hansi masih punya waktu semusim lagi duduk di kursi pelatih Barca.

Laporta mengakui, Hansi memilih menunggu akhir musim ini untuk memutuskan apakah bakal memperpanjang kontrak di Barca atau tidak.

’’Dia (Hansi) lebih senang menganalisis situasi pada akhir musim. Dari situ, dia bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan,’’ ungkap Laporta seperti dilansir dari Barca Universal.

Laporta menambahkan, Barca sudah terbuka menawari Hansi kontrak jangka panjang. ’’Apabila dia bersedia memperpanjang kontraknya dengan kami semusim lagi, dia sudah mendapatkannya,’’ kata presiden berusia 63 tahun tersebut.

Musim ini Hansi sudah memberikan satu gelar kepada Barca di ajang Supercopa de Espana. Barca juga berpeluang besar memenangi LALIGA. Hingga jornada ke-29, Ronald Araujo dkk masih perkasa di puncak klasemen. Barca memimpin 4 poin (73-69) atas rival abadi, Real Madrid.