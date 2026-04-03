Jelang Arema FC versus Malut United, Tuan Rumah Kehilangan Andalan di Lini Serang

JawaPos.com – Arema FC akan menjalani partai kandang di pekan ke-26 Super League 2025-2026. Tim asal Malang itu akan menjamu Malut United di Stadion Kanjuruhan Malang pada Jumat (3/4) sore.

Hingga pekan ke-25, Malut United berada di posisi klasemen yang lebih bagus ketimbang tuan rumah Arema FC. Laskar Kie Raha menempati peringkat empat dengan poin 45. Sedangkan Arema FC berada di posisi ke-11 dengan poin 31.

Pada pertemuan pertama musim ini di Ternate, kedua tim berbagi angka dengan skor 1-1 (29/11). Gelandang asal Spanyol milik Malut United Tyronne del Pino menjadi pencetak gol ketika laga baru berjalan sekitar 120 detik. Kemudian pemain tengah Arema FC Ian Puleio membuat tim berjuluk Singo Edan itu pulang dengan satu poin.

Sebetulnya, pertemuan Arema FC kontra Malut United ini bisa jadi unjuk gigi para penyerang dari kedua tim. Di kubu tuan rumah bercokol nama Dalberto-Joel Vinicius yang jadi momok bagi lini belakang lawan hingga pekan ke-25.

Kombinasi gol keduanya mencapai 25 gol. Dalberto dengan 14 gol, serta Vinicius dengan 11 gol. Sayangnya, Dalberto dan Vinicius harus absen karena hukuman akumulasi kartu saat lawan Malut United.

Lini depan Malut United sendiri terbukti gacor sejauh ini. Kombinasi David da Silva-Ciro Alves sudah menghasilkan 25 gol. Da Silva mencetak 15 gol, lalu Ciro 10 gol.

Di sisi lain, performa tuan rumah Arema FC sebelum pertandingan lawan Malut United tidaklah bagus. Tim asal Kota Malang itu mengalami hat-trick kekalahan.

Bahkan, dalam tiga kekalahan itu, gawang Arema FC kebobolan sembilan gol. Sedangkan lini depan Arema FC di tiga laga itu menghasilkan lima gol.

Di pihak Malut United, dalam tiga pertandingan terakhirnya Tyronne del Pino dkk menorehkan sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Malut United menghasilkan tujuh gol serta kebobolan juga tujuh gol.