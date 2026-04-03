Ngerinya Inovasi Persija Jakarta! Fan Token Berbasis Blockchain Siap Ubah Cara Jakmania Dukung Klub

JawaPos.com — Persija Jakarta kembali bikin gebrakan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Kali ini, Macan Kemayoran masuk ke era digital dengan meluncurkan Persija Fan Token berbasis teknologi blockchain.

Langkah ini diumumkan bersama Chiliz Group, perusahaan penyedia blockchain global yang fokus pada industri olahraga dan hiburan. Kolaborasi ini menandai langkah serius Persija Jakarta dalam menghadirkan pengalaman baru bagi para pendukungnya, Jakmania.

Persija Fan Token akan memberikan berbagai keuntungan eksklusif bagi para pemiliknya. Mulai dari hak voting keputusan klub, akses konten premium, pengalaman VIP, hingga program hadiah berbasis gamifikasi.

Tak hanya itu, para penggemar juga bisa mengoleksi aset digital yang berkaitan dengan klub kebanggaan mereka. Inovasi ini menjadi jembatan baru antara Persija Jakarta dan Jakmania di era serba digital.

Peluncuran ini sekaligus mempertegas ekspansi besar Chiliz di Asia Tenggara. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar dengan basis penggemar sepak bola yang sangat masif dan loyal.

Persija Jakarta kini bergabung dalam ekosistem Chiliz bersama klub-klub lain di kawasan. Sebelumnya sudah ada Persib Bandung, Bali United FC, dan Johor Darul Ta’zim yang lebih dulu masuk dalam jaringan tersebut.

Indonesia sendiri menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi industri sepak bola. Dengan estimasi lebih dari 200 juta penggemar, negara ini menjadi prioritas penting bagi pengembangan teknologi fan engagement seperti ini.

CEO Chiliz dan Socios.com, Alexandre Dreyfus, mengungkapkan antusiasmenya terhadap kerja sama ini. Ia melihat Persija Jakarta sebagai klub dengan basis suporter yang sangat kuat dan potensial.

“Kami menyambut salah satu klub sepak bola paling ikonik di Asia Tenggara ke dalam ekosistem Chiliz, di saat kebutuhan akan utilitas nyata semakin tinggi,” ungkap Alexandre Dreyfus.