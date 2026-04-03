Sembilan Laga Tak Terkalahkan! Ini Lima Fakta Mengejutkan Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Persita Tangerang di GBT

JawaPos.com — Persebaya Surabaya bersiap menghadapi Persita Tangerang dengan penuh percaya diri dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025/2026. Duel yang digelar di Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4/2026), ini bukan sekadar pertandingan biasa, tapi sarat gengsi dan fakta menarik.

Persebaya Surabaya menggeber latihan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir demi menjaga ritme permainan. Pelatih Bernardo Tavares ingin anak asuhnya tampil agresif sejak menit awal agar tak lagi kehilangan momentum di laga penting.

Menariknya, ada lima fakta unik yang menjadi bumbu panas jelang duel ini. Fakta-fakta ini bisa jadi penentu arah pertandingan sekaligus menggambarkan kondisi terkini kedua tim.

Minimnya Produktivitas Persebaya Surabaya

Fakta pertama datang dari lini serang Persebaya Surabaya yang mulai menunjukkan peningkatan. Dalam lima pertandingan terakhir, Green Force mampu mencetak total enam gol meski hasil yang diraih belum sepenuhnya konsisten.

Produktivitas ini menjadi sinyal positif bagi tim yang sempat kesulitan mencetak gol. Ketajaman lini depan diharapkan bisa menjadi senjata utama untuk membongkar pertahanan Persita Tangerang.

Tak Terkalahkan Dalam 9 Pertemuan

Fakta kedua menjadi modal psikologis yang sangat kuat bagi Persebaya Surabaya.

Dalam sembilan pertemuan terakhir melawan Persita Tangerang, Green Force belum pernah sekalipun merasakan kekalahan dengan catatan enam kemenangan dan tiga hasil imbang.