Moch. Rizky Pratama Putra
03 April 2026, 14.35 WIB

Thom Haye Pede! Persib Bandung Full Team, Dua Amunisi Rp16,51 Miliar Siap Lumat Semen Padang

Thom Haye memimpin optimisme Persib Bandung jelang laga tandang kontra Semen Padang dengan skuad yang kembali lengkap. (Dok. Persib)

JawaPos.com — Optimisme tinggi digaungkan gelandang Persib Bandung, Thom Haye, jelang laga penting menghadapi Semen Padang pada pekan ke-26 Super League 2025/2026. Pertandingan yang digelar di Stadion H. Agus Salim, Minggu (5/4/2026), menjadi momentum krusial bagi Maung Bandung untuk menjaga tren positif.

Thom Haye tak ragu menunjukkan kepercayaan dirinya dengan kondisi tim saat ini. Dia menilai skuad Persib Bandung berada dalam situasi ideal setelah sejumlah pemain kunci kembali bergabung.

Kehadiran dua nama penting, Eliano Reijnders dan Beckham Putra, menjadi suntikan energi baru yang tak bisa dianggap remeh.

Kombinasi keduanya bahkan memiliki nilai pasar mencapai Rp16,51 miliar, angka yang mencerminkan kualitas dan kontribusi yang diharapkan di lapangan.

"Eliano dan Beckham juga sudah kembali. Jadi kami sudah lengkap," ujar Thom Haye dengan nada penuh keyakinan. Pernyataan itu sekaligus menegaskan kekuatan Persib Bandung kini semakin solid di semua lini.

Kembalinya para pemain tersebut bukan sekadar pelengkap skuad, tetapi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kedalaman tim.

Dalam kompetisi seketat Super League, kedalaman skuad sering kali menjadi pembeda antara kemenangan dan kegagalan.

Eliano Reijnders sendiri memiliki nilai pasar sekitar Rp10,43 miliar. Sementara Beckham Putra menyusul dengan nilai Rp6,08 miliar, yang menunjukkan betapa berharganya tambahan kekuatan bagi Persib Bandung.

Tak hanya soal komposisi pemain, Thom Haye juga menyoroti kesiapan fisik tim. Selama sepekan terakhir, Persib Bandung menjalani latihan dengan intensitas tinggi untuk memastikan kondisi pemain tetap prima.

Program latihan yang dijalankan tidak main-main, dengan fokus pada peningkatan daya tahan dan kekuatan fisik. Hal ini penting mengingat Semen Padang dikenal sebagai tim yang tampil agresif saat bermain di kandang.

