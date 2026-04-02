HomeSepak Bola Indonesia
Moch. Rizky Pratama Putra
02 April 2026, 14.48 WIB

Bintang Baru Timnas Indonesia! Thom Haye Bongkar Alasan Beckham Putra dan Eliano Reijnders Jadi Andalan Persib Bandung

Beckham Putra bersama Eliano Reijnders usai membela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. (Dok. Instagram/@beckham_put7)

JawaPos.com — Penampilan gemilang winger Beckham Putra bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 menjadi sorotan publik. Tak hanya mencuri perhatian fans, aksinya juga menuai pujian dari rekan satu klubnya di Persib Bandung, Thom Haye.

Beckham tampil impresif dalam dua laga penting bersama skuad asuhan John Herdman. Ia sukses mencetak dua gol saat Indonesia menang telak 4-0 atas St Kitts and Nevis, sekaligus membungkam keraguan yang sempat mengiringi namanya.

Tak berhenti di situ, pemain muda Persib Bandung itu juga menunjukkan kualitas saat tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Bulgaria. Meski tak mencetak gol di laga tersebut, kontribusinya tetap terasa dalam permainan tim.

Performa konsisten Beckham Putra rupanya tak luput dari perhatian Thom Haye. Gelandang senior itu secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan sang junior yang dinilai semakin matang di level internasional.

“Ya, tentu saja, pertandingan pertama Beckham sangat bagus untuknya, sangat senang dia mencetak dua gol,” kata Thom Haye.

Pujian tersebut menjadi bukti Beckham mulai mendapat pengakuan dari pemain yang lebih berpengalaman.

Menurut Thom Haye, momen mencetak gol pertama bersama tim nasional selalu memiliki makna emosional yang sulit dijelaskan.

Ia pun mencoba menggambarkan perasaan yang mungkin dialami Beckham saat mencetak gol perdananya.

“Sulit untuk menjelaskan perasaannya. Saya pikir dia punya perasaan campur aduk emosi yang fantastis seperti kali pertama saya cetak gol. Setelah cetak gol pertama saya di Timnas saya tidak tahu apa yang harus dilakukan,” kesannya.

Pengalaman tersebut membuat Thom Haye merasa semakin dekat secara emosional dengan Beckham. Ia melihat adanya kesamaan perjalanan, terutama dalam hal adaptasi dan pembuktian diri di level internasional.

