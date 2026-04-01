Sri Wahyuni
01 April 2026, 18.32 WIB

Paspoortgate Guncang Eropa: Bek Timnas Indonesia Dilarang Bermain, Karier Terancam?

Dean James dan Nathan Tjoe-A-On terseret dalam skandal administrasi paspoortgate. (Dok. @ANP) - Image

JawaPos.com - Badai besar tengah menghantam para pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Belanda. Dua nama yang sedang naik daun, Dean James dan Nathan Tjoe-A-On, kini sama-sama terseret dalam skandal administrasi yang dikenal sebagai paspoortgate.

Kasus ini bukan sekadar masalah teknis melainkan berpotensi mengganggu karier mereka di Eropa sekaligus berdampak pada masa depan di tim nasional.

Setelah Dean James lebih dulu dihentikan aktivitasnya di Go Ahead Eagles, kini giliran Nathan Tjoe-A-On di Willem II yang terkena imbas.

Klub memastikan bahwa bek Timnas Indonesia itu belum bisa bermain maupun berlatih setelah kembali dari tugas internasional. Penyebabnya adalah masalah izin kerja yang belum sepenuhnya tuntas.

Mengacu pada arahan KNVB dan federasi klub (FBO), status Tjoe-A-On saat ini membuatnya belum memenuhi syarat untuk tampil di kompetisi resmi.

Ironisnya, kedua pemain ini justru sedang berada dalam fase penting bersama Timnas Indonesia. Namun, proses naturalisasi yang memungkinkan mereka membela Merah Putih kini menjadi bumerang di level klub.

Awalnya, banyak pihak mengira mereka bisa memiliki dua kewarganegaraan. Namun fakta hukum berkata lain saat menjadi WNI, mereka dianggap melepas paspor Belanda.

Konsekuensinya sangat besar:

  • Status berubah menjadi pemain non-Uni Eropa
  • Wajib memiliki izin kerja khusus
  • Tidak bisa bermain jika dokumen belum lengkap

Masalah ini langsung memicu kekacauan di kompetisi. NAC Breda melayangkan protes karena merasa dirugikan saat menghadapi Go Ahead Eagles yang memainkan Dean James.

Tak berhenti di situ, TOP Oss juga ikut menggugat setelah Tjoe-A-On tampil saat melawan Willem II. Bahkan FC Emmen memilih langkah aman dengan tidak menurunkan pemainnya hingga situasi benar-benar jelas.

Editor: Hendra
