Antonius Oskarianto Adur
02 April 2026, 14.41 WIB

Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Beri Selamat Rekan Setimnya di Sassuolo Usai Sukses Bawa Bosnia dan Herzegovina ke Piala Dunia 2026

Jay Idzes dan Tarik Muharemovic. (Dok. Sassuolo) - Image

Jay Idzes dan Tarik Muharemovic. (Dok. Sassuolo)

JawaPos.com - Jay Idzes berikan selamat kepada rekan setimnya di Sassuolo, Tarik Muharemovic, yang berhasil membawa Bosnia dan Herzegovina lolos ke Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Italia melalui adu penalti. Laga final playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Bilino Polje, Rabu (1/4).

Di media sosial, Tarik Muharemovic mengunggah sebuah foto perayaan saat dirinya sukses membawa Bosnia dan Herzegovina ke Piala Dunia 2026. "Saya dari Bosnia, bawa saya ke Amerika!!! KEJUARAAN DUNIA!!!," tulisnya di Instagram.

Unggahan tersebut diposting ulang oleh Jay Idzes di instastory. Kapten Timnas Indonesia tersebut memberikan emoji tepuk tangan sebagai bentuk apresiasinya kepada Muharemovic yang telah membawa Bosnia dan Herzegovina ke Piala Dunia 2026 setelah terakhir kali pada 2014.

Pada laga melawan Italia, Tarik Muharemovic bermain sebagai starter. Dia berduet dengan Nikola Katic hingga laga berlanjut ke babak adu penalti dan mereka tidak mengambil kesempatan melakukan tendangan penalti.

Hingga babak perpanjangan waktu, Muharemovic konsisten dalam menampilkan permainan apik. Melansir Fotmob, dia berhasil melakukan delapan sapuan dengan satu tekel dan satu blok.

Piala Dunia akan menjadi turnamen besar pertamanya bersama timnas Bosnia dan Herzegovina sejak debut pada 2024. Sebelumnya, melansir Transfermarkt, bek 22 tahun tersebut selalu bermain di laga persahabatan atau UEFA Nations League.

Di Sassuolo, Tarik Muharemovic merupakan tandem dari Jay Idzes di lini belakang. Mereka menjadi andalan Fabio Grosso sejak Sassuolo kalah dari Cremonese di pekan kedua Liga Italia.

Duet andalan Sassuolo akan kembali bermain bersama kembali. Muharemovic dan Idzes bakal menjaga pertahanan Sassuolo di laga melawan Cagliari, Sabtu (4/4).

