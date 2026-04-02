Bojan Hodak Gelisah! Misi Semen Padang Lolos Degradasi Jadi Batu Sandungan Persib Bandung

JawaPos.com — Laga tandang Persib Bandung ke markas Semen Padang diprediksi tak akan berjalan mudah. Pelatih Bojan Hodak bahkan mulai keringat dingin melihat daya juang lawannya yang sedang berjuang keluar dari jurang degradasi.

Pertandingan pekan ke-26 Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu, 5 April 2026. Atmosfer kandang dipastikan jadi suntikan moral besar bagi tuan rumah yang sedang dalam kondisi terdesak.

Bojan Hodak tak menutup mata terhadap situasi tersebut. Ia menilai Semen Padang akan tampil habis-habisan demi menjaga asa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Melawan Semen Padang akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka bermain di kandang dan saat ini berada di zona degradasi. Saya rasa mereka akan tampil 200 persen," kata Bojan Hodak, Selasa 1 April 2026.

Situasi ini membuat Persib Bandung tak bisa datang dengan santai. Konsistensi permainan menjadi harga mati jika ingin membawa pulang poin penuh dari Padang.

"Ini tentu akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi saya harap kami akan menemukan cara untuk mendapatkan hasil positif dari sana," tambah pelatih asal Kroasia tersebut.

Meski begitu, Persib Bandung datang dengan sedikit kendala komposisi pemain. Dua pilar asing, Patricio Matricardi dan Frans Putros, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning.

Absennya dua pemain tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di lini pertahanan. Namun, Bojan Hodak mencoba meredam situasi dengan kabar kembalinya beberapa pemain kunci.

"Tanpa Pato dan Putros karena sanksi kartu kuning, tapi Lucho (Luciano Guaycochea) dan Julio (Cesar) sudah kembali. Kami memiliki 23 sampai 25 pemain yang siap," jelas Bojan.