Moch. Rizky Pratama Putra
02 April 2026, 15.10 WIB

Bojan Hodak Gelisah! Misi Semen Padang Lolos Degradasi Jadi Batu Sandungan Persib Bandung

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengantisipasi perlawanan sengit Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim. (Dok. Semen Padang)

JawaPos.com — Laga tandang Persib Bandung ke markas Semen Padang diprediksi tak akan berjalan mudah. Pelatih Bojan Hodak bahkan mulai keringat dingin melihat daya juang lawannya yang sedang berjuang keluar dari jurang degradasi.

Pertandingan pekan ke-26 Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Minggu, 5 April 2026. Atmosfer kandang dipastikan jadi suntikan moral besar bagi tuan rumah yang sedang dalam kondisi terdesak.

Bojan Hodak tak menutup mata terhadap situasi tersebut. Ia menilai Semen Padang akan tampil habis-habisan demi menjaga asa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Melawan Semen Padang akan menjadi pertandingan yang sulit karena mereka bermain di kandang dan saat ini berada di zona degradasi. Saya rasa mereka akan tampil 200 persen," kata Bojan Hodak, Selasa 1 April 2026.

Situasi ini membuat Persib Bandung tak bisa datang dengan santai. Konsistensi permainan menjadi harga mati jika ingin membawa pulang poin penuh dari Padang.

"Ini tentu akan menjadi pertandingan yang sulit. Tapi saya harap kami akan menemukan cara untuk mendapatkan hasil positif dari sana," tambah pelatih asal Kroasia tersebut.

Meski begitu, Persib Bandung datang dengan sedikit kendala komposisi pemain. Dua pilar asing, Patricio Matricardi dan Frans Putros, dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning.

Absennya dua pemain tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di lini pertahanan. Namun, Bojan Hodak mencoba meredam situasi dengan kabar kembalinya beberapa pemain kunci.

"Tanpa Pato dan Putros karena sanksi kartu kuning, tapi Lucho (Luciano Guaycochea) dan Julio (Cesar) sudah kembali. Kami memiliki 23 sampai 25 pemain yang siap," jelas Bojan.

Misi Semen Padang Lolos Degradasi

Vincenzo Montella ke Piala Dunia Lagi! Edisi 2002 sebagai Pemain, Tahun Ini sebagai Pelatih - Image
Sepak Bola Dunia

Vincenzo Montella ke Piala Dunia Lagi! Edisi 2002 sebagai Pemain, Tahun Ini sebagai Pelatih

02 April 2026, 15.06 WIB

Gila! Cetak 10 Gol di 5 Laga, Bernardo Tavares Cemas Ledakan Persita Tangerang di Kandang Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Gila! Cetak 10 Gol di 5 Laga, Bernardo Tavares Cemas Ledakan Persita Tangerang di Kandang Persebaya Surabaya

02 April 2026, 15.01 WIB

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

06 April 2026, 21.40 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

