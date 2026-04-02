Rizka Perdana Putra
02 April 2026, 15.06 WIB

Vincenzo Montella ke Piala Dunia Lagi! Edisi 2002 sebagai Pemain, Tahun Ini sebagai Pelatih

Pelatih Timnas Turki, Vincenzo Montella, bersama Hakan Calhanoglu. (AP Photo)

JawaPos.com – Ketika Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, masih ada Italiano (orang Italia) yang akan merasakan atmosfer ajang empat tahunan itu di Kanada-AS-Meksiko pada 12 Juni–20 Juli nanti.

Vincenzo Montella, pelatih berkebangsaan Italia, berhasil mengantarkan Turki lolos ke Piala Dunia kali pertama sejak 2002. Yang menarik, Piala Dunia 2002 juga jadi momen penting bagi Montella.

Itu merupakan satu-satunya momen Montella membela Italia dalam Piala Dunia. Kini, Aeroplanino –julukan Montella– melengkapi CV (curriculum vitae) dengan merasakan Piala Dunia tahun ini sebagai pelatih.

’’Aku merasakan emosi yang luar biasa. Aku merasa ada di puncak. Sebagai pelatih dari luar Turki, aku bangga dengan capaian ini,’’ kata Montella yang menangani Turki sejak 23 September 2023 itu seperti dilansir dari Fanatik.

Mantan pelatih AS Roma, AC Milan, ACF Fiorentina, dan Sevilla FC itu pun sempat disinggung tentang kegagalan koleganya, Gennaro Gattuso, mengantarkan Italia ke Piala Dunia. ’’Ini bukanlah momen yang tepat untuk membahas hal itu,’’ ucap pria 51 tahun tersebut.

