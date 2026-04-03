Mengenal Liga Azerbaijan, Peluang Bintang Persib Bandung Eliano Reijnders Kembali Berkarir di Eropa

JawaPos.com - Eliano Reijnders sedang dirumorkan masuk dalam radar klub-klub di Liga Azerbaijan atau yang sering disebut Premyer Liqa. Itu berarti, bintang Persib Bandung tersebut bisa kembali melanjutkan karirnya di Eropa.

Rumor tersebut mencuat dari salah satu akun Instagram @ftblazerbaijan_ yang sering memberikan info transfer di Liga Azerbaijan. Akun tersebut menyebutkan bahwa Eliano Reijnders menarik minat klub-klub di Liga Azerbaijan.

"Eliano Reijnders, yang bermain untuk tim nasional Indonesia dan Persib, bisa saja ditransfer ke salah satu klub Premyer Liqa," tulis caption akun tersebut yang juga mengenalkannya sebagai adik kandung dari Tijjani Reijnders.

Belum jelas klub apa saja yang menyimpan ketertarikan kepada Eliano Reijnders. Namun, bek 25 tahun tersebut memiliki pilihan untuk kembali berkarir di Eropa setelah bersama PEC Zwolle yang bermain di Liga Belanda.

Saat ini, Eliano sedang terikat kontrak bersama Persib hingga Mei 2027. Itu berarti, klub-klub di Liga Azerbaijan harus menunggu hingga setahun lagi untuk merekrutnya dan menawarkan kontrak yang menarik.

Wajar jika banyak klub di Liga Azerbaijan yang ingin mendatangkan Eliano Reijnders. Sejak didatangkan Persib, dia mampu menunjukkan kemampuannya bermain di segala posisi mulai dari bek sayap hingga sebagai gelandang.

Liga Azerbaijan diisi oleh 12 tim yang juara pertamanya akan mendapatkan jatah bermain di Liga Champions melalui jalur kualifikasi. Sementara peringkat dua dan tiga mengikuti kualifikasi Conference League.

Qarabag menjadi salah satu tim besar dan tersukses di Liga Azerbaijan. Tim tersebut sudah mengoleksi 12 gelar Liga Azerbaijan dan beberapa kali tampil di Liga Champions.

Sementara Neftchi menjadi klub yang mampu menyaingi gelar mereka dengan sembilan trofi. Selain klub tersebut, ada Sabah FK dan Turan-Tovuz yang kini menjadi klub papan atas di Liga Azerbaijan.