Duel Sengit Final Four Proliga 2026! Jakarta Electric PLN Mobile Comeback Dramatis, Unggul 2-1 atas Jakarta Pertamina Enduro

JawaPos.com — Pertandingan pembuka babak final four Proliga 2026 langsung menyuguhkan tensi tinggi saat Jakarta Electric PLN Mobile menghadapi Jakarta Pertamina Enduro di Jawa Pos Arena, Surabaya, Kamis (2/4/2026). Dalam duel ketat ini, Electric PLN Mobile sukses membalikkan keadaan dan unggul sementara 2-1 setelah sempat tertinggal di set pertama. Sejak awal laga, kedua tim tampil agresif dengan pola serangan cepat yang membuat pertandingan berlangsung sengit. Smash dari Neriman Ozsoy sempat membawa Electric PLN Mobile unggul tipis 3-2.

Namun, Jakarta Pertamina Enduro menunjukkan kualitasnya sebagai tim papan atas dengan permainan yang semakin solid.

Penempatan bola cerdas dari Irina Voronkova membuat mereka berbalik unggul 5-8 saat technical time out pertama.

Dominasi Pertamina Enduro semakin terlihat ketika pertahanan Electric PLN Mobile kesulitan menahan variasi serangan lawan. Service ace Irina Voronkova memperlebar jarak menjadi 17-9 dan menjadi momentum penting bagi timnya.

Tak hanya itu, konsistensi serangan Pertamina Enduro membuat Electric PLN Mobile kehilangan ritme permainan. Smash keras Irina Voronkova akhirnya menutup set pertama dengan skor 15-25 untuk keunggulan Pertamina Enduro.

Memasuki set kedua, pertandingan kembali berjalan lebih seimbang dengan intensitas tinggi dari kedua tim. Service ace dari Dinda Syifa membuat skor sempat imbang 3-3.

Jakarta Pertamina Enduro kembali unggul di awal set melalui permainan cepat dan agresif. Smash keras Megawati Hangestri membawa timnya memimpin 6-8 saat technical time out pertama.

Electric PLN Mobile mulai menemukan ritme permainan mereka dan tampil lebih percaya diri. Blok dari Ersandrina Devega terhadap smash Megawati Hangestri menjadi titik balik dengan skor berubah menjadi 11-10.

Keunggulan tersebut mampu dipertahankan Electric PLN Mobile dengan permainan yang lebih disiplin. Smash keras dari Kara Bajema membawa mereka unggul 16-13 saat technical time out kedua.