Pontianak Tuan Rumah AVC Men’s Volleyball Champions League 2026, Indonesia Siap Unjuk Gigi

JawaPos.com - Kalbar resmi bersiap menyambut gelaran olahraga internasional bergengsi, AVC Men’s Volleyball Champions League 2026. Turnamen yang mempertemukan klub-klub elit bola voli putra se-Asia itu dijadwalkan berlangsung pada 13–17 Mei 2026 di GOR Terpadu Ayani, Kota Pontianak.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Bambang Suharyono menyatakan, penunjukan Kota Pontianak sebagai tuan rumah menjadi kehormatan sekaligus tantangan besar bagi masyarakat Kalbar. Pihaknya menegaskan kesiapan penuh, baik dari sisi fasilitas maupun pengamanan.

“Kami memastikan Kalimantan Barat siap menyuguhkan standar penyelenggaraan internasional. Ini bukan sekadar turnamen, tapi panggung bagi Kalbar untuk menunjukkan potensi sport tourism ke level Asia. Kami mengajak masyarakat menjadi tuan rumah yang ramah dan suportif bagi seluruh atlet mancanegara yang hadir,” ujarnya.

Turnamen ini akan menggunakan sistem gugur yang kompetitif. Berdasarkan hasil undian, pertandingan dibagi dalam dua sisi bagan utama.

Pada 13 Mei 2026, Jakarta Bhayangkara Presisi akan menghadapi Zhayik VC. Laga lainnya mempertemukan Al Rayyan melawan Hyundai Capital Skywalkers. Pemenang dari dua pertandingan tersebut akan bertemu pada semifinal pertama yang dijadwalkan berlangsung 16 Mei 2026.

Sementara itu, pertandingan 14 Mei 2026 akan mempertemukan Republic of SV League kontra Nakhonratchasima Qmin C VC. Laga lainnya mempertemukan Foolad Sirjan Iranian menghadapi Jakarta Garuda Jaya. Pemenang dari kedua pertandingan tersebut akan melaju ke semifinal kedua pada 16 Mei 2026.

Sementara babak final bakal digelar pada 17 Mei 2026, diawali dengan pertandingan perebutan juara ketiga (bronze match). Kemudian dilanjutkan partai puncak perebutan gelar juara (gold match).