Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra, Baskoro Yudho
02 April 2026, 18.47 WIB

Dihantam Badai Cedera, Paula Badosa Sempat Berpikir untuk Pensiun

Sebelum menghadapi Charleston Open, Paula Badosa sempat berpikir untuk pensiun cedera. (Dok. Instagram/@paulabadosa) - Image

Sebelum menghadapi Charleston Open, Paula Badosa sempat berpikir untuk pensiun cedera. (Dok. Instagram/@paulabadosa)

JawaPos.com - Paula Badosa begitu emosional setelah mengalahkan Kayla Day dengan skor 6-4, 6-3 pada babak pertama WTA 500 Charleston Open kemarin (1/4). Kemenangan itu jadi momen penting di tengah perjuangannya melawan cedera. 

Sebelum menghadapi Charleston Open, Badosa sempat berpikir untuk pensiun cedera. Maklum, dalam dua musim terakhir, petenis asal Spanyol itu mengalami masalah otot psoas hingga robekan labrum, dan juga bergulat dengan cedera punggung kronis. Situasi itu membuatnya sempat terlempar dari 100 besar dunia.

“Setiap hari, saya memikirkannya (pensiun), tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih kuat dan lebih dahsyat. Bahwa saya masih memiliki keyakinan, dan saya masih percaya pada diri saya sendiri,” kata Badosa seperti dikutip dari Tennis Head.

Karena itulah, mantan petenis peringkat dua dunia pada 2022 itu merasa emosional bisa menang menghadapi Kayla. Sepanjang musim ini dia baru mengikuti dua turnamen di Charleston Open dan Miami Open. 

“Ini sangat berarti bagi saya. Tahun lalu saya sangat, sangat sedih karena harus mundur dari turnamen ini akibat cedera,” kata Badosa saat on-court interview.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore