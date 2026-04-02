Dihantam Badai Cedera, Paula Badosa Sempat Berpikir untuk Pensiun

JawaPos.com - Paula Badosa begitu emosional setelah mengalahkan Kayla Day dengan skor 6-4, 6-3 pada babak pertama WTA 500 Charleston Open kemarin (1/4). Kemenangan itu jadi momen penting di tengah perjuangannya melawan cedera.

Sebelum menghadapi Charleston Open, Badosa sempat berpikir untuk pensiun cedera. Maklum, dalam dua musim terakhir, petenis asal Spanyol itu mengalami masalah otot psoas hingga robekan labrum, dan juga bergulat dengan cedera punggung kronis. Situasi itu membuatnya sempat terlempar dari 100 besar dunia.

“Setiap hari, saya memikirkannya (pensiun), tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih kuat dan lebih dahsyat. Bahwa saya masih memiliki keyakinan, dan saya masih percaya pada diri saya sendiri,” kata Badosa seperti dikutip dari Tennis Head.

Karena itulah, mantan petenis peringkat dua dunia pada 2022 itu merasa emosional bisa menang menghadapi Kayla. Sepanjang musim ini dia baru mengikuti dua turnamen di Charleston Open dan Miami Open.