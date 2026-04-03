Pemulihan dari Virus, Petenis Terbaik Inggris Emma Raducanu Tunda Comeback

Petenis terbaik Inggris, Emma Raducanu, absen dalam turnamen ketiga sejak tampil di Indian Wells Open pada awal Maret lalu. (Dok. Instagram/@emmaraducanu)
JawaPos.com – Emma Raducanu kembali menunda comeback. Setelah absen di Miami Open dan Charleston Open, petenis nomor satu Inggris itu memilih mundur dari Linz Open pada 6–12 April pekan depan. Alasannya, Raducanu masih dalam proses pemulihan dari virus yang dialaminya sejak Februari.
Sejumlah laporan menduga Raducanu mengalami infeksi dada. Gangguan tersebut mulai dirasakan petenis 23 tahun tersebut saat menjalani rangkaian turnamen hard-court di Timur Tengah pada Februari. Meski begitu, dia masih sempat tampil di Indian Wells bulan lalu sebelum kemudian absen di tiga turnamen berikutnya.
”Saya pikir jalan masih panjang dan saya perlu menggunakan kekuatan yang saya miliki pada saat yang tepat,” kata Raducanu seperti dikutip dari The Independent tentang performanya yang belum stabil saat kandas di babak 32 besar Indian Wells Open.
Raducanu menargetkan bisa pulih dan menjalani pembuka musim tanah liat di Madrid Open pada 20–27 April. Yang jelas, virus itu menambah kendala yang dihadapi Raducanu sepanjang tahun ini. Juara grand slam US Open 2021 itu menjalani awal musim dengan kondisi cedera yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, dia juga berpisah dengan pelatih Francis Roig setelah grand slam Australian Open.
