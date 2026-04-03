Pemulihan dari Virus, Petenis Terbaik Inggris Emma Raducanu Tunda Comeback

JawaPos.com – Emma Raducanu kembali menunda comeback. Setelah absen di Miami Open dan Charleston Open, petenis nomor satu Inggris itu memilih mundur dari Linz Open pada 6–12 April pekan depan. Alasannya, Raducanu masih dalam proses pemulihan dari virus yang dialaminya sejak Februari.

Sejumlah laporan menduga Raducanu mengalami infeksi dada. Gangguan tersebut mulai dirasakan petenis 23 tahun tersebut saat menjalani rangkaian turnamen hard-court di Timur Tengah pada Februari. Meski begitu, dia masih sempat tampil di Indian Wells bulan lalu sebelum kemudian absen di tiga turnamen berikutnya.

”Saya pikir jalan masih panjang dan saya perlu menggunakan kekuatan yang saya miliki pada saat yang tepat,” kata Raducanu seperti dikutip dari The Independent tentang performanya yang belum stabil saat kandas di babak 32 besar Indian Wells Open.