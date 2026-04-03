Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
03 April 2026, 17.05 WIB

Ricky Soebagdja Pegang Pelatwil, PBSI Mencari Talenta dari Daerah

Sekretaris Jenderal PP PBSI Ricky Soebagdja dipercaya sebagai ketua pelatnas wilayah. (Dok. Instagram/@rickysoebagdja)

JawaPos.com – PP PBSI resmi menunjuk Ricky Soebagdja sebagai ketua pelatnas wilayah (pelatwil) 2026. Penunjukan itu menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat pembinaan bulu tangkis nasional berbasis daerah.

Pelatwil telah berjalan sejak November 2025 di dua titik. Masing-masing Medan untuk wilayah barat dan Surabaya untuk wilayah tengah. Dari hasil seleksi, saat ini terjaring 16 atlet di wilayah barat dan 32 atlet di wilayah tengah.

Ricky menjelaskan, pelatwil dirancang sebagai perpanjangan tangan pelatnas PBSI Cipayung. Tujuannya menjaring talenta potensial dari daerah sekaligus menjembatani pembinaan menuju level nasional.

”Ketua umum menunjuk saya untuk memastikan pelatwil ini bisa berjalan optimal setelah dibentuk tahun lalu,” kata Ricky.

Pria yang juga menjabat sekretaris jenderal PP PBSI itu menambahkan, seluruh sistem pelatwil berada di bawah kendali pusat. Mulai dari pembiayaan, perekrutan pelatih, hingga penyusunan program latihan dilakukan dengan koordinasi langsung dengan PP PBSI.

”Termasuk perekrutan pelatih utama, kami yang merekomendasikan dan berkoordinasi dengan penanggung jawab langsung di sana,” jelas pasangan Rexy Mainaky saat meraih medali emas ganda putra Olimpiade Atlanta 1996 tersebut. 

Ricky memastikan, pola latihan di pelatwil akan dibuat selaras dengan pelatnas, tetapi dengan intensitas yang disesuaikan. Sebab, mayoritas atlet yang bergabung masih berusia muda.

”Semuanya tetap mengacu ke pusat. Bentuk latihannya kurang lebih sama dengan pelatnas, hanya bobotnya yang berbeda,” bebernya.

Ricky berharap para atlet pelatwil mampu menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari segi disiplin, kondisi fisik, maupun prestasi.

”Target awal bisa bersaing di level nasional, lalu masuk pelatnas. Prosesnya memang panjang. Tapi, kami berharap nama-nama ini terus berkembang,” tuturnya.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore