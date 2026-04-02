Moch. Rizky Pratama Putra
02 April 2026, 18.29 WIB

Jepang Cahaya Asia! Hanya Kalah 5 Kali Sejak 2023, Rekor 100 Persen Menang Hadapi Raksasa Eropa

Selebrasi pemain Jepang usai mencetak sejarah dengan mengalahkan Inggris di Wembley. (Dok. JFA)

JawaPos.com — Sorotan dunia kini tak lagi sepenuhnya milik Eropa dan Amerika Selatan jelang Piala Dunia 2026. Jepang muncul sebagai cahaya baru Asia dengan performa yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Kemenangan demi kemenangan yang diraih Samurai Biru bukan sekadar hasil pertandingan biasa. Ini adalah akumulasi dari proses panjang yang kini mulai menunjukkan puncaknya.

Dalam dua tahun terakhir, Jepang menjelma menjadi tim yang konsisten, solid, dan mematikan. Hanya lima kekalahan dari 40 pertandingan sejak 2023 menjadi bukti betapa kokohnya fondasi yang mereka bangun.

Rekor 30 kemenangan dari total 40 laga menghadirkan persentase kemenangan mencapai 75 persen. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan sinyal kuat Jepang sedang menuju level elite dunia.

Semua berawal dari 2023, saat Jepang membangun ulang kekuatan pasca Piala Dunia Qatar 2022. Kala itu, target utama adalah menjaga konsistensi sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia kedelapan berturut-turut.

Perjalanan awal memang tidak sepenuhnya mulus. Hasil imbang melawan Uruguay dan kekalahan dari Kolombia sempat menimbulkan tanda tanya.

Namun, sejak kemenangan telak atas El Salvador pada Juni 2023, arah permainan Jepang berubah drastis. Mereka mulai menemukan ritme dan identitas baru yang lebih fleksibel dan efektif.

Lima kemenangan beruntun kala itu menjadi titik balik yang krusial. Jepang tidak hanya menang, tetapi juga tampil dominan dengan total 22 gol dan hanya kebobolan lima kali.

Permainan mereka berkembang jauh dari sekadar penguasaan bola. Jepang kini mampu bermain sabar, bertahan rapat, lalu menghukum lawan lewat serangan balik cepat.

Transformasi itu terlihat jelas sejak kemenangan mengejutkan atas Jerman dan Spanyol di Piala Dunia 2022. Filosofi tersebut terus diasah hingga menjadi senjata utama saat ini.

Artikel Terkait
Italia Layak Gagal ke Piala Dunia 2026? Kartu Merah Alessandro Bastoni Picu Kekalahan dari Bosnia-Herzegovina - Image
Sepak Bola Dunia

Italia Layak Gagal ke Piala Dunia 2026? Kartu Merah Alessandro Bastoni Picu Kekalahan dari Bosnia-Herzegovina

02 April 2026, 18.24 WIB

Magis Kaoru Mitoma di Wembley! Jepang Negara Asia Pertama Kalahkan Inggris di Rumah Sendiri - Image
Sepak Bola Dunia

Magis Kaoru Mitoma di Wembley! Jepang Negara Asia Pertama Kalahkan Inggris di Rumah Sendiri

02 April 2026, 16.24 WIB

Brasil dan Argentina Kompak Menangi Laga Persahabatan Terbaru - Image
Sepak Bola Dunia

Brasil dan Argentina Kompak Menangi Laga Persahabatan Terbaru

01 April 2026, 19.39 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

